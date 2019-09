Akcionári vodárenskej spoločnosti sú pobúrení: Prečo nám vyberajú nekompetentného šéfa?

Rozhodnutie, ktoré vyvoláva otázníky.

Zástupca minoritných akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Infra Services Miroslav Dragún tvrdí, že akcionári nie sú spokojní s výberom kandidátov na posty predsedov predstavenstva, pretože adepti nespĺňajú potrebné kritériá na obsadenie takej dôležitej funkcie. Primátor Matúš Vallo pri nástupe do funkcie tvrdil, že chce do spoločností obsadiť kvalifikovaných odborníkov, no podľa Dragúna to tak nie je.

„Hovorili, že tí, ktorí sú na posty momentálne dosadení, sú len dočasní manažéri. Mesto oznámilo listom, že do orgánov spoločnosti Infra Services nominuje za predsedu predstavenstva pána Henricha Haščáka, Jozefa Hudáka a Vladimíra Kolára,“ povedal Dragún. Podľa neho to sú politickí nominanti bez kvalifikácie.

„Hačšák má nedôveru 26 malých akcionárov BVS, pretože je podozrivý z machinácií pri verejnom obstarávaní strážnej služby SBS,“ konštatoval Dragún a doplnil, že ďalší kandidát Jozef Hudák je po- dľa zástupcu akcionárov v komunálnom prostredí pomerne neznámy. „Mená sú výsledkom dohody poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva," povedal hovorca magistrátu Peter Bubla.