Marián Kočner má na krku ďalšie obvinenie: Čo mu hrozí za motáky?!

Sype sa to naňho z každej strany. Polícia obvinila Mariána Kočnera z ďalšieho trestného činu. Muži zákona vyhodnotili jeho pašovanie odkazov, tzv. motákov z väzenia ako pokus o marenie spravodlivosti.

V lístočkoch, ktorými si mal chcieť vybaviť slobodu, sa spomínali rôzne vplyvné mená, medzi nimi napríklad „RF“, tieto iniciálky sedia na expremiéra Roberta Fica, priezvisko „Mamojka“ sa zase zhoduje s menom ústavného sudcu. Ako môžu Kočnerovi motáky priťažiť?

„Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA obvinil Mariána K. z pokusu zločinu marenia spravodlivosti. V jednom prípade sa mal pokúsiť o sfalšovanie dôkazu v kauze zmeniek,“ uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že sa má obvinenie týkať tzv. motákov.

O tom, že sa Kočner snaží cez lístočky vybaviť priepustku z basy, informoval médiá ešte koncom roka 2018 anonym. Motáky mal preňho spoza mreží pašovať v málo kontrolovanej prílohovej obálke spisu právnik Andrej Šabík, ktorý to však dlhodobo popiera a tvrdí, že v danej veci ho zatiaľ polícia ani nekontaktovala.

Papieriky polícii doručil svedok Peter Tóth, ktorému ich mal do jeho rúk odovzdať práve advokát Šabík. „Naďalej trvám na tom, že Mariánom Kočnerom písané motáky z vyšetrovacej väzby vynášal advokát Andrej Šabík,“ napísal na svojom webe koncom júla Tóth. Šabík sa objavuje vo viacerých Kočnerových kauzách vrátane Technopolu či bytovky Glance House.

Čo bolo v motákoch

Muž obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka sa mal chcieť z basy dostať cez svoje vplyvné kontakty. Vyšetrovanie Kočnerových káuz ukázalo, že mal záľubu v prezývkach a krycích menách. Nevyhol sa im ani v motákoch. „Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka! RF to mal vybaviť,“ písalo sa v jednom z motákov. Priezvisko Mamojka má aj sudca Ústavného súdu. Ten bol súčasťou senátu, ktorý v minulosti rozhodoval o Kočnerovej väzbe. Iniciálky RF sedia zase na expremiéra Roberta Fica. Táto zakázaná konverzácia s vonkajším svetom mala prebiehať od konca júna 2018 až do konca septembra.

Kočner mlčí

Na to, či Kočner žiadal vo väzbe pomoc od Fica, Kaliňáka alebo špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, sa priamo Kočnera na súde tento týždeň opýtal aj špeciálny prokurátor Ján Šanta. „Ja nepotrebujem pomoc nikoho... K tejto veci sme pred rokom žiadali vypočutie a konfrontáciu so svedkom, ktorý to uvádza, a musím povedať, že napriek tomu, že milión ostatných vecí sa rieši, či mi prišiel list, ďalších 55 vecí, ktoré údajne pochádzajú z môjho telefónu, tak rok som nebol v tejto veci vypočutý. Ani ja, ani nikto, koho svedok označil. Na túto otázku nebudem odpovedať,“ reagoval obžalovaný.

Jeho právnikovi sa obvinenie z pokusu marenia spravodlivosti nepozdáva. „Vyznieva minimálne zvláštne odstup vznesenia obvinenia od predpokladaného spáchania skutku, ktorý presahuje rok, na čo klient poukázal pri poslednom pojednávaní, a teda polícia len zakrýva tieto fakty,“ reagoval na obvinenie Kočnerov obhajca Marek Para. „Za marenie spravodlivosti hrozí páchateľovi v tomto prípade až osem rokov,“ uviedol právnik Róbert Bános.