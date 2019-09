4 tipy, ako odhaliť podvod s kryptomenami

V ostatnom čase sa objavilo viacero spoločností, ktoré umožňujú investovanie do kryptomien. Ako si však medzi nimi nájsť takú, na ktorej seriózny prístup sa môžeme spoľahnúť? A ako odhaliť tie, s ktorými môžeme naletieť? Prinášame štyri znaky, ktoré by sme si rozhodne mali všímať.

1. Ak niekto sľubuje zaručený výnos, tak klame!

Iba dve veci na svete má človek s istotou zaručené: prvou je, že zomrie a druhou je povinnosť platiť dane. Vo svete financií môžeme ešte hovoriť o zaručenom výnose vo forme úrokov na sporiacich účtoch alebo termínovaných vkladoch v bankách – tu však o zaujímavom výnose v súčasnosti nemôže byť ani reči.

Pokiaľ ide o kryptomeny, musíme si uvedomiť, že ide o investovanie, ktoré sa vo finančnom svete radí medzi rizikovejšie. Čo znamená, že na jednej strane takáto investícia môže dosiahnuť vysoké výnosy, ale na strane druhej hrozí aj možnosť straty. Preto ak vám niekto ponúka zaručený výnos, jedná sa pravdepodobne o podvod. „Zaručený výnos pri investícii do kryptomien jednoducho neexistuje. Ak vám to niekto tvrdí, mýli sa, alebo vás vedome zavádza. Výnosy pri investíciách do kryptomien nemôžu byť garantované, pretože nikto nevie s úplnou istotou, ako sa bude trh kryptomien vyvíjať,“ vysvetľuje Juraj Forgács, zakladateľ a CEO Fumbi Network .

2. Nezávislá kontrola je najdôležitejšia

Na Slovensku sa vyskytli aj také investičné ponuky, ktoré niesli znaky pyramídových hier. Tie sa vyznačujú tým, že v skutočnosti sa nikam neinvestuje, ale starší klienti sú vyplácaní z vkladov novších klientov (tzv. Ponziho schéma). Kryptomeny pri nich slúžia iba ako lákadlo, na ktoré podvodníci lákajú dôverčivých.

Pri investovaní do kryptomien si preto vždy overte, či investičná spoločnosť podlieha nezávislej kontrole. Kryptomeny nepodliehajú bankovej regulácii, o to dôležitejší je preto dôveryhodný a nezávislý audit. Ak totiž audítor potvrdí, že klientské kryptomeny sú skutočne nakúpené a bezpečne uskladnené, potom sa podvodu báť nemusíte. „Naša spoločnosť pravidelne realizuje nezávislý audit kryptomenových peňaženiek našich klientov. Spolupracujeme so spoločnosťou SGS (Sociéte Générele de Surveillance), ktorá je najväčšou svetovou organizáciou v oblasti kontroly, overovania, skúšobníctva a certifikácie systémov. Vďaka tomuto nezávislému auditu, ktorý je potvrdený aj certifikátom, môžeme klientov ubezpečiť, že spoločnosť Fumbi má prostriedky svojich klientov vždy pod kontrolou,“ vysvetľuje Martin Trník, bezpečnostný expert spoločnosti Fumbi.

3. Sídli firma na Slovensku, alebo v daňovom raji?

Možnosť investovať do portfólia kryptomien ponúkajú aj firmy, ktoré sídlia v zahraničí. Človek, ktorý sa rozhodne spolupracovať so zahraničnou spoločnosťou, by si mal dať pozor najmä na to, či firma ponúka samotné kryptomeny, alebo iba podiel v neregulovanom indexovom fonde. Taká investícia môže niesť obzvlášť veľké právne riziko. Ak sa navyše slovenský podnikateľ schováva za zahraničné schránkové firmy, mala by sa vám rozsvietiť červená kontrolka.

Napríklad investovanie do kryptomien v spolupráci so spoločnosťou Fumbi Network je riadené právom Európskej únie a Slovenskej republiky. „Sme slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave. Naši klienti sú priamymi a výlučnými vlastníkmi svojich kryptomien, ktoré vidia na našej webstránke vo svojom profile. Tie nie sú zahrnuté do majetku a účtovníctva samotnej spoločnosti,“ deklaruje Juraj Forgács.

4. Osamotený hráč, alebo spoločnosť, ktorá spolupracuje so silnými a

serióznymi partnermi

Je veľmi dôležité, aby sme sa o spoločnosti, s ktorou budeme realizovať svoje investície do virtuálnych mien, dozvedeli čo najviac informácií. Navštívme jej webstránku. Pozorne si ju preštudujme, nenechajme sa omámiť esteticky príťažlivým dizajnom a ľúbezným obsahom. Všímajme si aj také detaily, či sa spoločnosť prezentuje ako samostatný hráč, alebo pri svojom pôsobení spolupracuje aj s inými inštitúciami, či sa združuje v odborných spoločenstvách, ktoré majú kultivovať trh a riešiť jeho problémy. Či poslanie a misia spoločnosti je širšia, než len samotné podnikanie s cieľom dosiahnutia svojho zisku. „Ak spoločnosť nemá žiadnych partnerov, môže to znamenať, že s ňou nikto nechce spolupracovať. Čím dlhšie je spoločnosť na trhu, tým je tento ukazateľ dôležitejší,“ hovorí Juraj Forgács.

