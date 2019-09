Európsky týždeň športu: Laci Strike odporúča rodinám výlety do prírody

Viac energie, viac sily, viac radosti zo života. Je na čase prestať sa vyhovárať a začať sa hýbať. Po roku opäť prichádza čas byť aktívny a vyraziť si zašportovať. Až v 41 krajinách sa od 23. do 30. septembra v duchu hesla #BeActive uskutoční Európsky týždeň športu.

Počas týždňa športu je možné objaviť nové aktivity, športové kluby i priateľov, zlepšiť prístup k pohybu i celému životu.

„Tento rok tu máme už piaty ročník Európskeho týždňa športu. Počas tohto týždňa môžeme s miliónmi ďalších Európanov športovať a utužovať si svoje fyzické, ale aj duševné zdravie. Mnohí iste nezaháľajú ani v iné týždne roka, tí ostatní môžu európsky týždeň športu využiť ako príležitosť začať - veď šport je nielen námaha, ale aj zábava, a začať nie je nikdy neskoro. Začnite teda s čímkoľvek čo vás baví, a radosť z pohybu aj dobrá nálada sa nepochybne dostavia,“ povedal pri tejto príležitosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Len na Slovensku zaregistrovali pri príležitosti celoeurópskej športovej akcie organizátori z Národného športového centra už vyše 100 rôznych podujatí. Zapojiť sa do nich môžu všetci bez ohľadu na vek. Je úplne jedno, či ide o profesionálov alebo amatérskych športovcov.

Vrcholom slovenského programu bude 28. septembra od 15.00 h počas Ružinovských hodových slávností akcia #BeActive Night v Parku Andreja Hlinku v Bratislave. Koná sa v rovnakom čase ako v takmer všetkých krajinách Európy. Je to zjednocujúci prvok Európskeho týždňa športu na celom kontinente.

V Ružinove bude #BeActive Night moderovať Matej „Sajfa“ Cifra, návštevníci si budú môcť vyboxovať svoj sen s Tomim Kidom Kovácsom, absolvovať parkúr a ninja dráhu s Davidom Chudým a pripravené sú aj ďalšie atrakcie. Jedným z účastníkov #BeActive Night bude aj tanečník a choreograf Laci Strike a jeho Street Dance Academy. Pohyb a tanec sú pre Laciho a jeho tím veľmi dôležité. „Pohyb, či už v tanci alebo akomkoľvek športe, je pre vývoj dieťaťa veľmi dôležitý, u každého človeka je prínosom pre zdravie i osobnostný rozvoj,“ hovorí Laci Strike.

V tanečnej akadémii trénuje deti od šesť rokov, no prijíma aj dospelých ľudí, najstarší záujemcovia mali štyridsať rokov. Sám si uvedomuje, že je dôležité viesť deti k športu a aktívnemu pohybu už od skorého veku a veľkú úlohu v tom zohrávajú práve rodičia. „Keď deti doma vidia, že rodičia sú športovo nastavení, chodia na výlety, zacvičia si či zabehajú, tak ich nasledujú a chcú ich napodobniť,“ priznáva Laci Strike.

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Na Slovensku ho piatykrát zastrešuje Národné športové centrum. Na internetovej stránke www.tyzdensportu.sk je možné zaregistrovať športové podujatia organizované na školách, pracoviskách, vonku, v športových kluboch aj vo fitness centrách. Okrem toho tam návštevníci nájdu aj tipy, ako sa udržať v pohybe a byť aktívny. Jeden, určený pre rodiny s deťmi, má aj Laci Strike. „Pre rodiny sú skvelé výlety do prírody. Ak by som mal dostatok voľného času, chodil by som pravidelne, aj trikrát denne,“ dodáva s úsmevom.

Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.