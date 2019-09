Film 50-krát a stále po prvý raz sa stal realitou: Tínedžerka si každé ráno myslí, že je 11. jún

Riley (16) žije ako hlavná hrdinka z filmu 50-krát a stále po prvý raz! Aj ona stráca pamäť a každé ráno sa budí s tým, že je 11. jún. V tento deň totiž utrpela úraz hlavy a odvtedy sa jej pamäť vymazáva každé dve hodiny.

Riley zbožňovala atletiku a tanec a žila normálny život ako každý tínnedžer v jej veku. Všetko sa však zmenilo 11. júna. Na tanečnom podujatí ju jeden zo študentov nechtiac kopol do hlavy a museli ju previezť do nemocnice. Odtiaľ ju však doktori pustili so slovami, že je len zmätená a čoskoro bude v poriadku.

Opak však bol pravdou. Doma sa každé ráno budila s tým, že je stále 11. jún a každé dve hodiny sa jej pamäť resetovala. To, čo robila tesne pred tým, si jednoducho nepamätala. Rodičia preto chceli, aby ju doktori ešte raz vyšetrili. Tí však na nič neprišli a nechápu, čo sa s dievčinou deje. „Nič jej nenašli, len povedali, že to môže mať do konca života a ja sa s tým nedokážem vyrovnať,“ hovorí zronená mama Sarah.

Každé dve hodiny má Riley na telefóne nastavený budík, aby si prečítala všetky informácie, ktoré mohla zabudnúť. Bez nich by nevedela ani to, kde má v škole skrinku. Ak sa jej stav nezlepší, v budúcnosti nebude môcť pracovať.hovorí smutne. „Potrebujeme pomoc. Hľadáme niekoho, kto sa s takýmto prípadom stretol a vie viac. Ak niekoho poznáte, povedzte mu o nás,“ prosí Sarah.