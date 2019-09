Prieskum, ktorý veľa vypovedá o Slovákoch: Čo si myslíme o cudzincoch? Tie čísla sú zarážajúce!

Dôvera majority k cudzincom je stále nižšia. Väčšina takisto nepovažuje cudzincov za prínosných pre slovenskú spoločnosť.

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus. Objednala si ho Nadácia Milana Šimečku exkluzívne pre tento ročník festivalu [fjúžn], ktorého je organizátorom. Štrnásty ročník multižánrového festivalu [fjúžn] bude o premenlivosti a jedinečnosti identity. Festival kriticky reflektuje najmä jednorozmerné vnímanie identity a nabáda k diskusii o tom, koľko zložiek identity vlastne človek môže mať a aké sú identity cudzincov žijúcich mimo domova.

Prieskum hovorí o dôvere ľudí k cudzincom a o tom, ako sú cudzinci na Slovensku v očiach väčšiny vnímaní. Organizátori podujatia za najprekvapivejší výsledok považujú nárast nedôvery voči cudzincom. Až 78,2 percenta opýtaných nedôveruje cudzincom pochádzajúcim z krajín mimo EÚ žijúcim na Slovensku. Prekvapil aj celkový negatívny postoj k cudzincom, ktorých za prínosných pre slovenskú spoločnosť nepovažuje až 70,8 percenta obyvateľov. „Opačne to vidí každý tretí vysokoškolsky vzdelaný človek, každý tretí tvorivý odborný pracovník, takmer každý tretí obyvateľ Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a viac ako 40 percent študentov a osôb s inou než slovenskou alebo maďarskou národnosťou," uviedla Galanská.

Prieskum ďalej konštatuje, že jedna tretina respondentov skôr dôveruje cudzincom pochádzajúcim z členských štátov EÚ. Iba dva percentá respondentov sa vyjadrili, že týmto ľuďom dôverujú úplne. Tri pätiny respondentov nedôverujú ani občanom EÚ žijúcim na Slovensku. Päť percent respondentov na otázku o (ne)dôvere nevedelo odpovedať. Galanská takisto podotkla, že každý siedmy človek vníma veľmi negatívne vplyv cudzincov na slovenskú kultúru a tradície. „Až 55,2 percenta respondentov si myslí, že na Slovensku v súčasnosti žije menej ako 100-tisíc cudzincov. V roku 2019 je na Slovensku viac ako 130-tisíc cudzincov, čiže ich nevidíme," prízvukovala Galanská.

V rámci festivalu organizátori uskutočnili aj projekt, výsledkom ktorého je magazín Identity, približujúci bohatstvo rozmanitosti. Prináša príbehy ľudí, ktorí sú druhou generáciou cudzokrajných občanov na Slovensku. Ako na tlačovke vysvetlila projektová manažérka Anna Jacková, ideou projektu bolo vidieť, ako sa konkrétne títo ľudia cítia. „Výsledkom je, že každý to vníma inak," povedala. Jedna z účastníčok projektu Sara Azimi, ktorej rodičia pochádzajú z Iránu, konštatovala, že ju výsledky prieskumu neprekvapili. Seba považuje za Slovenku a identifikuje sa ako človek, ktorý prispieva k zlepšeniu a zmene spoločenstva. Samuela Arbeho, ktorý sa tiež zúčastnil v projekte, naopak výsledky prieskumu prekvapili, lebo seba nepovažuje za cudzinca. „Moja identita je tvorená z množstva identít. A dôležité je uvedomovať si, že máme rôzne identity, ktoré nas definujú, už či je to práca alebo záľuba," podotkol Arbe, ktorého matka je Slovenka a otec Somálčan. Dodal, že výsledky prieskumu poukazujú na škatuľkovanie ľudí a je to škoda. Tváre týchto a ďalších ľudí zobrazuje výstava fotografií Tomáša Halásza s názvom Odkiaľ si?, ktorá je druhou fázou tohto projektu. Od pondelka 9. septembra je umiestnená na citylightoch v uliciach hlavného mesta. Na portrétoch sú zachytené ich veľmi osobné výpovede o vlastnej identite.

Počas celého festivalového týždňa budú na rôznych miestach koncerty, výstavy, diskusie, komunitné podujatia či aktivity pre deti rôznych žánrov.