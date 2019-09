Cibulková sa v práci s mladými talentami našla: Tréning s deťmi je relax

Liečenie achilovky kombinuje s prácou vo svojej akadémii. Dominika Cibulková rozbieha projekt, ktorým chce dostať svoj šport do škôl medzi deti.

„Takýto tréning s deťmi je relax,“ prezradila v krátkej pauze svojej štvrtkovej návštevy v Základnej škole v Bratislave na Českej ulici.

Aktuálne sezónu už ukončila, a tak sa venuje práci so svojimi nasledovníkmi, ktorým trpezlivo vysvetľuje, čo všetko musia urobiť, aby ich raz preslávil tenis. Bývalá svetová štvorka odohrala posledný zápas v tejto sezóne 28. mája na grandslamovom Roland Garros. Zápasovú a tréningovú pauzu venuje aj svojej akadémii, do ktorej hľadá a láka nové a nové talenty. „Mnohé deti by možno aj mali záujem, ale nevedia, čo urobiť. S mojím tímom sa im snažíme ukázať zábavnú formu tréningov, ktorá si nevyžaduje nejaké špeciálne vybavenie,“ povedala Domča, ktorá svoj pobyt na Českej ulici musela predĺžiť z hodiny na viac ako dve. Toľko malých záujemcov sa tam zišlo.