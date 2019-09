Lynč po zápase v Budapešti: Maďarskí fanúšikovia surovo napadli Slovákov!

Neskončilo sa to len pri urážkach a vypískanej slovenskej hymne! Aj niekoľko dní po kvalifikačnom futbalovom stretnutí Slovenska s Maďarskom vychádzajú na povrch svedectvá o vyčíňaní a nenávisti. Podľa informácií, ktoré poskytli Novému Času viacerí svedkovia, došlo k jednému z najvážnejších konfliktov pred Hotelom Rila.

Nezvládnutá situácia v hľadisku počas zápasu, kde sa v sektore určenom slovenským fanúšikom objavili aj agresívni priaznivci domáceho tímu – pravdepodobne občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti, eskalovala aj po zápase. Novému Času sa ozvalo viacero svedkov, ktorí opisujú, čo sa dialo pri Hoteli Rila, zhruba 800 metrov od štadióna Groupama Aréna.

„Usporiadatelia neriešili žiadne sťažnosti Slovákov. Dokonca Maďarom pomáhali v našom sektore uväzovať na zábradlie maďarskú vlajku,“ hnevá sa Miroslav, ktorý bol na zápase aj s manželkou. To najhoršie ich však čakalo až po odchode zo štadióna. „Tesne pred Hotelom Rila nás napadla skupina mladých, po maďarsky hovoriacich výrastkov. Skončilo sa to na našej strane zlomeninami nosov, rúk, rebier, o pomliaždeninách ani nehovorím. Našťastie krvácanie do mozgu sa u jedného z napadnutých nepotvrdilo,“ opisuje desivé následky niekoľkominútového vyčíňania, ktoré sa skončilo prevozom zranených do miestnych nemocníc.

„Náš zastupiteľský úrad v Budapešti evidoval viacero žiadostí o konzulárnu asistenciu,“ potvrdil Juraj Tomaga z ministerstva zahraničných vecí. Členmi zájazdu, ktorý mal organizovať SFZ, boli najmä staršie ročníky. Medzi obeťami sú aj viacerí rozhodcovia, jeden z nich bude práceneschopný dva mesiace.