Veľká pomoc pre mladé talenty: SZĽH otvoril prvé športové komunitné centrum

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) otvoril vo štvrtok v areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku prvé Športové komunitné centrum na Slovensku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

To poskytne pre deti ľadovú plochu s rozmerom 20x40 metrov, pričom v budúcnosti k nemu pribudnú aj ďalšie športoviská.uviedol člen výkonného výboru SZĽH Martin Kohút.

Jedným z kľúčových prínosov centra je skutočnosť, že sa nachádza priamo v areáli základnej školy. „Pridanou hodnotou je to, že detí majú všetky aktivity v rámci vyučovania alebo poobedného krúžkového programu. Rodičia už tak nemusia byť otrokmi záujmovej činnosti detí,“ skonštatoval Kohút.

Financie na projekt pochádzajú z komerčných príjmov zväzu a bankového úveru. Investorom projektu je dcérska spoločnosť zväzu SZĽH Infra, na prevádzke sa spolupodieľa mesto Liptovský Hrádok. Okrem prevádzky získa mesto od SZĽH aj ďalšiu službu. „Každé dieťa má garantovaných minimálne desať hodín výučby korčuľovania. Poobednú krúžkovú činnosť budeme tiež pokrývať našimi inštruktormi,“ vysvetlil Kohút. V rámci nej môžu deti hrať hokej alebo sa zlepšovať v korčuľovaní, ale rozhovory prebiehajú aj s krasokorčuliarmi.

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku bude poskytovať deťom z mesta aj okolitých obcí ľadovú plochu počas ôsmich mesiacov, od septembra do konca apríla. „Vtedy sú naplánované rôzne turnaje pre deti, ktoré prejdú počas školského roka korčuliarskym kurzom. Hala bude následne využívaná aj na iné športy,“ načrtol Kohút. Od mája do augusta sa v nej môže hrať in-line hokej, hokejbal prípadne ďalšie športy. Súčasťou centra budú štyri šatne, kompletné sociálne zázemie, miestnosti s chladením a pre rolbu či menšia kaviareň.

Iniciatívu SZĽH ocenil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. "Málokto si uvedomuje, že špičkoví hokejisti musia odniekiaľ vzísť. Hokej nie je lacný šport. Preto chcem oceniť túto iniciatívu, pretože vznikla bez prostriedkov vlády. No nie každé mesto má osvieteného primátora a partnerov, aby vedelo so SZĽH ísť do tohto projektu. Chceme, aby sa hokej šíril v mestách a obciach tak ako futbal. Preto sme pre tých, ktorí nemajú na to, aby si ľadové plochy urobili, vyčlenili finančné prostriedky,” uviedol.

Prvýkrát to podľa Rašiho bolo v roku 2017. “Boli to 4 milióny eur na rekonštrukciu existujúcej športovej infraštruktúry, ľadových plôch. Na poslednej vláde pred letom sa vyčlenilo 10,2 milióna eur pre SZĽH. Polovica má ísť na budovanie nových ľadových plôch, časť z týchto peňazí ide aj na dovybavenie hokejových klubov," povedal Raši.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martina Lubyová uviedla, že vrcholový šport je pre ňu dôležitý. "No možno oveľa dôležitejšie je, aby sme šport dostali k masám, medzi mládež a celú športujúcu verejnosť. Pretože práve z tejto masovej základne, na konci pyramídy, môžu vznikať vrcholové talenty, ktoré budú Slovensko reprezentovať. Práve v tomto duchu je pre nás hokej veľmi dôležitý,” skonštatovala.

Primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger poukázal na to, že sa pokúsia "rozkorčuľovať" región, ktorý má 35.000 ľudí. "Máme k dispozícii pomerne veľa hodín na to, aby sme uspokojili všetkých. Budeme sa však do toho musieť postupne dostať. Verím, že budú uspokojení aj tí, ktorí sa venujú hobby hokeju, aj tí, ktorí chcú zažiť pohybovú aktivitu na ľade, ale aj tí, ktorých odchytia skauti z hokejového zväzu a zaradia sa k talentovanej mládeži,” uzavrel Tréger.