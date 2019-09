Bugár oznámil termín Koaličnej rady: O čom všetkom budú s Ficom a Dankom hovoriť?

Koaliční partneri sa majú v piatok (13. 9.) stretnúť na Koaličnej rade. Potvrdil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Naznačil, že bude s partnermi hovoriť o návrhu na zvýšenie dane z tabaku a o sociálnych balíčkoch, pričom niektoré z nich označil za nepremyslené.

"Zajtra (13. 9.) bude Koaličná rada," povedal Bugár s tým, že aj na nej by chcel s koaličnými partnermi hovoriť o návrhoch zo sociálnych balíčkov a o možných výpadkoch v rozpočte, ktoré by sa dali zaplátať zvýšením spotrebnej dane z tabakových výrobkov. "Ak nechceme možné výpadky rozpočtu aj takýmto spôsobom zaplátať, to znamená, že to, čo nepotrebujete k životu, či sú to cigarety alebo alkohol, to zdaniť, dobre, ale potom nerobme ďalšie veci," skonštatoval Bugár s tým, že by mohli koaliční partneri stiahnuť návrhy zo sociálnych balíčkov. Spomenul napríklad zvýšenie minimálnej mzdy či dôchodky. Poznamenal, že tieto návrhy sú nepremyslené.

Diskutovať o spotrebnej dani z tabaku chce s koaličnými partnermi aj predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Avizoval to v stredu (11. 9.) s tým, že SNS zdražovanie cigariet nepodporí. Tvrdí, že o tomto návrhu koaliční partneri neboli dopredu informovaní. "Chcem, aby bola zvolaná Koaličná rada, čo budem iniciovať, kde bude predseda Smeru-SD Robert Fico aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), aby sme sa vyhli takýmto veciam a hókusom-pókusom na dolaďovanie štátneho rozpočtu," vyhlásil Danko.

Otvorená je naďalej aj téma ďalšej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Hlasovanie má byť na septembrovej schôdzi. Danko avizoval, že pri hlasovaní o spôsobe voľby kandidátov budú mať koaliční poslanci voľné ruky, SNS však podľa jeho slov naďalej podporuje verejnú voľbu, tak ako aj Most-Híd. Smer-SD trval na tajnom hlasovaní. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) nedávno pre TASR pripustil, že Smer-SD by mohol hlasovať aj vo verejnej voľbe, ak sa v parlamente nájde väčšina, ktorá ju odhlasuje.