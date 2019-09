V kempoch sa predstaví 20 Slovákov: Kto máš šancu zabojovať o miesto v prvom tíme?

Dvadsať slovenských hokejistov by sa malo predstaviť v predsezónnych kempoch klubov zámorskej NHL.

Z nich siedmi - Zdeno Chára, Jaroslav Halák (obaja Boston), Andrej Sekera (Dallas), Tomáš Jurčo (Edmonton), Tomáš Tatar (Montreal), Martin Marinčin (Toronto) a Richard Pánik (Washington) - majú podpísané jednocestné kontrakty. Ďalší budú musieť o miesto v 23-člennom kádri bojovať, pozície však majú vo svojich mužstvách rozdielne.

Deväť Slovákov má so svojimi profiligovými klubmi podpísané dvojcestné kontrakty: Peter Cehlárik (Boston), Erik Černák (Tampa Bay), Marko Daňo (Columbus), Martin Fehérváry (Washington), Adam Húska (NY Rangers), Christián Jaroš (Ottawa), Martin Pospíšil, Adam Ružička (obaja Calgary) a Marián Studenič (New Jersey). Štyria z nich už majú skúsenosti z NHL. Obrancovia Černák a Jaroš sa už v minulej sezóne udomácnili v zostavách svojich tímov, rovnako stabilné miesto si chce vybojovať Cehlárik v Bostone. Marko Daňo sa bude snažiť oživiť svoju profiligovú kariéru v Columbuse, ktorý ho pred šiestimi rokmi draftoval, a v ktorého drese prvýkrát okúsil NHL. Dobrú šancu premiérovo nazrieť do prestížnej súťaže už v nadchádzajúcej sezóne má podľa zámorských médií aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry.

O profesionálnu zmluvu zabojujú štyria hokejisti: Maxim Čajkovič (Tampa Bay), Roman Durný (Anaheim), Róbert Lantoši (Boston) a Miloš Roman (Calgary). Tí, rovnako ako Fehérváry, Studenič, Húska, Pospíšil a Ružička, absolvovali v uplynulých dňoch aj nováčikovské kempy. Lantoši má podpísanú zmluvu na úrovni AHL s farmou Bostonu Providence Bruins, v hlavnom kempe sa bude snažiť vybojovať miestenku v prvom tíme "medveďov".

Slovenský hokej bude mať zastúpenie v kempoch 13 klubov. Najviac slovenských hráčov je v Bostone (štyria), traja sú v Calgary. Na oficiálnych súpiskách tímov formálne figurujú aj veteráni Marián Gáborík (Ottawa) a Marián Hossa (Arizona), ktorým ešte plynú ich kontrakty. Hossa však už zo zdravotných dôvodov ukončil kariéru a Gáboríka trápia dlhodobé problémy s chrbtom a je možné, že sa už tiež k hokeju nevráti.

V rámci tréningových kempov odohrajú kluby niekoľko prípravných zápasov, po mladých nádejach sa budú postupne do nich zapájať aj hlavné opory svojich tímov. V rámci prípravy pred novou sezónou odohrá Chicago duel s Eisbärenom Berlín v nemeckej metropole (29. septembra) a Philadelphia zápas na ľade švajčiarskeho Lausanne HC (30. septembra). Základná sezóna NHL odštartuje 2. októbra, pričom v rámci NHL Global Series sa tri súťažné zápasy v úvode ročníka odohrajú na európskej pôde. Chicago otvorí sezónu súbojom s Philadelphiou v pražskej O2 Aréne (4. októbra) a Buffalo s Tampou Bay nastúpia v novembri proti sebe dvakrát v Ericsson Globe v Štokholme (8., resp. 9. novembra).

Zoznam slovenských hokejistov v prípravných kempoch klubov NHL:

Anaheim Ducks - Roman Durný (b)**

Boston Bruins - Jaroslav Halák (b), Zdeno Chára (o), Peter Cehlárik (ú)*, Róbert Lantoši (ú)**

Calgary Flames - Martin Pospíšil (ú)*, Miloš Roman (ú)**, Adam Ružička (ú)*

Columbus Blue Jackets - Marko Daňo (ú)*

Dallas Stars - Andrej Sekera (o)

Edmonton Oilers - Tomáš Jurčo (ú)

Montreal Canadiens - Tomáš Tatar (ú)

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)*

New York Rangers - Adam Húska (b)*

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o)*

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)*, Maxim Čajkovič (ú)**

Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)

Washington Capitals - Richard Pánik (ú), Martin Fehérváry (o)*