Husté slová Slovenky, ktorá pracuje v pôrodnici: To, čo adresovala čerstvým matkám, nemôžu ženy rozdýchať

Naložila čerstvým mamičkám! Slovenka bez okolkov dala zo seba von to, čo si o mnohých ženách myslím.

"Zdravím ženy... Ak vás tak môžem vôbec nazvať. Som totálne znechutená. Pracujem na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a to, čo nachádzam v izbách po niektorých pacientkach, je na zaplakanie. Tie zakrvavené vložky v stolíkoch alebo na stolíkoch vedľa jedla, špinavé plachty, na ktorých ležíte alebo ešte lepšie aj váš manžel (hnus). Podložky po odchode schované pod paplónom, tie smeti... To aj doma nechávate taký bordel po sebe? Taký, že upratovačky a ostatný personál to potom nemôže dorobiť? Na weckách ho*no pomaly po stenách. Ja neviem. A tie "panie vyštudované" - strašné paničky a ani nevedia ako, sa dieťa kojí. A ďalšia vec. Pre Kristove rany, baľte si len potrebné veci. Nieže nabehnete na oddelenie s piatimi kuframi, pacientka skončí sekciou a kto jej má stále tie veci sťahovať? Tak vás, ŽENY, prosím, zamyslite sa. Amen."

Slovenky, ktoré vzali tieto výhrady osobne, sa do ženy zostra obuli. "Nezaškodilo by trocha pochopenia. Keď ide žene alebo dieťaťu o život, tak poriadok je ta posledná vec, ktorá ju zaujíma. Pracuješ v zdravotníctve, nie v hoteli," napísala Simona. "Za tie "vyštudované" paničky, ktoré nevedia kojiť, si daj rovno facku, ženská," napísala Martina. "Mňa by skôr zaujímal opak. Ležala som po pôrode 5 dní v krvavých perinách, darmo som si pravidelne menila podložku, keď ma hneď po pôrode prikryli perinou, ktorú som mala mať aj na izbe a keď som si vypýtala od personálu čisté, tak mi povedali, že, bohužiaľ, nemajú... Wtf? Mám si nosiť periny aj obliečky z domu?" reagovala Monika. "Akurát som pár dní po pôrode, na izbe sme ležali 4. Ako sa taká žena po cisárskom má postaviť a upratať po sebe alebo si vymeniť podložku? 12 hodín nemôže ani vstať, nie po sebe niečo upratovať. Majte trošku pochopenie, ženy po pôrode sú dosť citlivé, ubolené a prvorodičky sa len zoznamujú s úlohou matky," vyliala si srdce Natália.

"Máte pravdu. Ja som sa bála ísť na záchod, čo tam zase bude za spúšť.

Krv bola všade na kachličkách, vložky tiež porozhadzované kade-tade. Keď som videla pani upratovačku, ako to tam čistí, bolo mi jej neskutočne ľúto. Ako môžu byť ženy také "špinavé"? zastala sa jej Michaela.