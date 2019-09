Najstarší potomok Brada a Angeliny konečne prehovoril: Smutné detaily naštrbeného vzťahu s otcom

Osemnásťročný Maddox Jolie-Pitt, najstarší potomok Angeliny Jolie a Brada Pitta, začal študovať v Soule biochémiu. Bez ochrany rodičov sa k nemu ľahko dostanú paparazzovia a on má všeobecne málo skúseností s vyjadrovaním sa médiám.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Práve preto im smelo priznal, že jeho vzťah s otcom nie je dobrý. Dodal taktiež, že netuší, či sa zlepší a nevie, či za ním Brad do Soulu priletí na návštevu. Reportéri magazínu In Touch ho konfrontovali priamo pred univerzitou a pýtali sa ho, či za ním slávny otec priletí. "Neviem o tom." Na otázku, či je jeho vzťah s otcom minulosťou, odpovedal: "Nuž, stane sa, čo sa má stať."

Keď Maddox nastupoval na univerzitu, odprevadila ho len matka Angelina, ktorá niesla lúčenie so synom dosť ťažko. "Mala som veľké čierne okuliare a miliónkrát som sa otočila a zamávala. Viem určite, že to bolo prvýkrát v mojom živote, kedy som sa otočila šesťkrát len ​​pred letiskom. A on tak dojemne stál a stále mával, vedel, že sa budem stále otáčať. Som na neho hrdá. Je pripravený, je dobrý. Chýba mi, veľmi mi chýba. Alebo tam za ním proste pôjdem. Nie je to ale tak, že by som už mala letenky," uviedla Angelina pre magazín Entertainment Tonight.