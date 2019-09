Iránom otriasol príbeh futbalovej fanúšičky: Na protest sa upálila!

Za to, že fandila svojmu klubu, zaplatila životom! Fanúšička iránskeho Esteghlalu bola odsúdená za to, že prišla na futbal. Trest ale neuniesla a rozhodla sa, že skončí so životom.

Príbeh Sahar Chodájárí otriasol iránom. Fanynka, ktorá vďaka vernosti klubovým farbám bola známa ako "Blue Girl" sa upálila. Urobila tak na protest rozhodnutiu súdu, ktorý ju poslal na polroka za mreže. Dôvod? Chcela vidieť na vlastné oči svoj tím. A v Iráne majú povolený vstup na štadión iba muži. Otvoriť galériu Sahar Chodájárí na následky popálenín v nemocnici zomrela. Zdroj: twitter/ghozi02604332