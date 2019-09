Podivný koníček Jennifer Aniston: Úspešná kariéra vďaka bielej mágii?

Herečka Jennifer Aniston (50) prisudzuje úspech v živote tomu, že prevádzkuje niekoľko rokov bielu mágiu. Snaží sa pôsobiť na astrálnu sféru života a v kruhu žien, ktoré si hovoria bohyne, vykonáva magické rituály priťahujúce do jej života pozitívne aspekty.

Počas rituálov ženy napĺňajú svoje priania a zámery energiou tak, aby sa realizovali v hmotnom svete. Jennifer oslávila vo februári päťdesiatku. Hoci sa mnohí tohto veku desia, ona má pocit, že jej život ešte len začína.

"Je to dosť zvláštne. Okolo toho čísla je toľko temnoty. Nemali by sme ho skôr nazývať kruhom? Vstupujem totiž do fázy, v ktorej si z tvorivého hľadiska najviac plním svoje sny. Vážne, pracujem v tomto odbore tridsať rokov a až teraz mám pocit, že začínam prekvitať," uviedla bývalá manželka Brada Pitta pre denník New York Times. Jennifer navštevuje "Kruh bohyne" založený C. Arou Campbell, v rámci ktorého členky prevádzkujú rituály ochraňujúce ich konania a vzťahy.