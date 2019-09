Vstup migrantov do USA sa značne skomplikuje: Najvyšší súd povolil uplatnenie nového opatrenia voči žiadateľom o azyl

Najvyšší súd Spojených štátov v stredu povolil celonárodné uplatnenie nového pravidla administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zabraňuje väčšine migrantov z krajín strednej Ameriky žiadať o azyl v USA.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP. Rozhodnutie najvyššieho súdu dočasne ruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý opatrenie zablokoval v niektorých štátoch ležiacich pri južných hraniciach USA. Na základe opatrenia môže byť žiadosť o azyl zamietnutá každému, kto na ceste do Spojených štátov prechádzal cez inú krajinu.

Kontroverzná úprava je podľa vlády nevyhnutná na zastavenie prílevu migrantov do USA. Keďže väčšina migrantov zo strednej Ameriky prichádza do USA cez južnú hranicu z Mexika, vstup do Spojených štátov sa im značne skomplikuje.