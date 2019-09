Tehotná tínedžerka išla na ultrazvuk netušiac, čo uvidí: Z toho, čo má v bruchu, skoro skolabovala

Je dobre známym faktom, že skoro každý rodič si o svojom dieťati myslí, že je roztomilé. Jedna mamička však po ultrazvuku vyhlásila, že jej dieťa vyzerá ako "vyj***ný votrelec".

Iyanna Carrington (17) z Richmondu sa na ultrazvuk veľmi tešila. K lekárovi išla s tým, že konečne zistí pohlavie svojho bábätka. Ako píše portál LadBible, ostala viac než šokovaná, keď na snímke zbadala zlovestný úškrn.

"Nikdy predtým som niečo také nevidela. Už teraz veľmi ľúbim to diabolské dieťa," prezradila Iyanna. "Išla som zistiť, či to bude dievča alebo chlapec. Ukázali mi ju a vyzerala v poriadku. Sestrička potvrdila, že to bude ona, no ja som to už aj tak dlho tušila," povedala. "Doktor mi ukázal jej tvár a ja som mu povedala, že vyzerá ako strašidlo. On sa vyjadril, že to je normálne," dodala.

Iyanna sa o snímok z ultrazvuku podelila s ľuďmi na Facebooku. "Moje dieťa vyzerá ako vyj***ný votrelec," opísala dosť expresívne svoju dcéru. Mnohí súhlasili, že vyzerá naozaj divne, niektorí zas neverili, že snímka je reálna.

Bez ohľadu na skutočnosť, že dieťatko urobilo desivý prvý dojem, Iyanna a otec Raleek veria, že bude krásne. "Väčšina detí sa pred ultrazvukovou hlavicou schováva, ona sa však pozrela priamo na mňa. Trochu ma to vystrašilo, pretože miestnosť bola tmavá," spomínala Iyanna. "Jej otec tam bol tiež. Bol prekvapený správou, že to bude dievča, pretože už má dvoch synov. Myslel si, že bude ďalší," pokračovala. "Iba sme sa z toho smiali. Na inom 3D skene sa dá vidieť jej maličký noštek. Už teraz je vidno, že bude veľmi pekná," dodala nakoniec.