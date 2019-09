Česko reprezentuje najlepšie, ako vie: Zemanovi je ľúto, že nie je diktátor

Český prezident ľutuje, že nie je diktátor. Posťažoval si na to v stredu, v druhý deň svojej návštevy v srbskom Belehrade, v súvislosti s tým, že Česká republika uznala Kosovo za samostatný štát, s čím on nesúhlasí.

Zeman už v utorok krátko po prílete vyhlásil, že "nemá rád Kosovo" a v stredu v tejto téme pokračoval. Prisľúbil srbským predstaviteľom, že sa pokúsi s českými ústavnými činiteľmi prediskutovať, či by Česká republika nemohla uznanie Kosova odvolať. "Nie som diktátor, bohužiaľ," povedal v tejto súvislosti podľa tlačovej agentúry The Associated Press (AP), no dodal, že možnosť zvrátiť rozhodnutie o uznaní Kosova aspoň preskúma.

"Mám rád Srbsko a Srbov. A nemám rád Kosovo," povedal Zeman v utorok po prílete do Belehradu, za čo sa mu srbský prezident prezident Aleksandar Vučič vzápätí poďakoval. V stredu na to Zeman nadviazal vyhlásením, že krajina, v ktorej čele stoja vojnoví zločinci, nepatrí do spoločenstva demokratických krajín. Na prezidentove slová už medzičasom zareagoval aj šéf českej diplomacie Tomáš Petříček. Vyhlásil, že nevidí dôvod na diskusiu o tejto téme, vzápätí však dodal, že sa o tom so Zemanom rád pozhovára.

Kosovo sa osamostatnilo od Srbska v roku 2008 po vojne, ktorú rozpútala srbská násilná kampaň proti kosovským Albáncom a ukončili až nálety pod velením NATO. Kosovo ako samostatnú krajinu uznala väčšina krajín medzinárodného spoločenstva vrátane 23 členských krajín EÚ. Kosovskú samostatnosť naopak neuznáva v prvom rade samotné Srbsko, ale tiež Rusko, Čína, Slovensko, Španielsko či Grécko. Súčasný kosovský premiér Ramush Haradinaj, ale aj prezident Hashim Thaci boli počas vojny lídrami obávanej Kosovskej oslobodeneckej armády (UCK), ktorú väčšina medzinárodného spoločenstva považovala za teroristickú organizáciu, a obaja sú podozriví zo zodpovednosti za páchanie vojnových zločinov.