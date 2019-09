Kriticky ohrozený druh nosorožca dostal nádej: Obrovský úspech! Vedci vyvinuli dve embryá

Ochrancom životného prostredia sa podarilo vytvoriť dve embryá nosorožca severného tuponosého, čo je podľa talianskych vedcov kľúčovým krokom k záchrane tohto druhu, ktorý je na pokraji vyhynutia. Informoval o tom v stredu agentúra AFP.

Na svete sú už iba dva nosorožce tohto druhu, oba sú pritom samice, ktoré nemôžu vynosiť potomstvo. Tridsaťročná Najin má príliš slabé zadné nohy, ktoré by mohli spôsobiť komplikácie, keby otehotnela. Jej devätnásťročnej dcére Fatu zistili degeneratívne zmeny na maternici. Posledný samec uhynul v Keni minulý rok, čím sa poslednou nádejou tohto druhu stali vedci.

Tím z talianskej Cremony embryá vytvoril pomocou vajíčok posledných samíc a spermií zosnulých samcov. Vajíčka zo samíc extrahovali pomocou techník, ktoré si vyžadovali roky skúmania a rozvoja. Oplodnili ich niekoľko, no len dve sa po oplodnení vyvinuli do štádia vhodných embryí. Tie nateraz zmrazili v tekutom dusíku, aby ich v blízkej budúcnosti mohli vložiť do náhradnej matky.

Na svete existuje päť druhov nosorožcov. Nosorožec severný tuponosý sa všeobecne považuje za poddruh nosorožca tuponosého, niektorí vedci ho však považujú za šiesty druh.

Dnešné nosorožce sú na Zemi už 26 miliónov rokov. Do polovice 19. storočia ich v Afrike žilo viac ako milión. Obnovenie populácie by mohlo trvať až 70 rokov.