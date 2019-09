Taliansky región ponúka balík peňazí každému, kto sa tam presťahuje: Je v tom ale háčik!

Región v južnom Taliansku, ktorý prišiel za posledných 5 rokov o najviac obyvateľov v krajine, ponúka ľuďom 700 eur mesačne, počas troch rokov pobytu.

Od roku 2014 opustilo Molise viac ako 9 000 ľudí. Tento prevažne hornatý región tak má teraz okolo 305 000 ľudí. Ako informuje portál Fox News, tento rok ešte nezaregistrovali žiaden pôrod až v deviatich jeho mestách.

Požiadavkou na schválenie spomínanej finančnej dotácie je presídlenie do dedinky, ktorá má menej ako 2 000 obyvateľov s prísľubom otvorenia biznisu. Biznis to môže byť ľubovoľný, pokiaľ sa investície vrátia do dediny. "Ak by sme ponúkli nepodmienené financovanie, bolo by to z našej strany len charitatívne gesto," povedal prezident Molise Donato Toma. "Je to spôsob, ako vdýchnuť život našim mestám a zároveň zvýšiť počet obyvateľov," dodal.

Finančná podpora nebude obmedzená len na tých, ktorí sa presťahujú, ale dostanú ju aj samotné mestá. Viac ako 10 000 eur dostanú na budovanie infraštruktúry a propagáciu kultúrnych aktivít. Ako sa vyjadril Toma, toto presvedčí ľudí, aby ostali.

Tento prípad, kedy Taliansko ponúka kompenzáciu za presťahovanie, nie je jediný. Mesto Bormida ponúkalo prisťahovalcom v roku 2017 až 2000 eur. Začiatkom tohto roku zasa sicílske mesto Mussomeli ponúkalo na predaj opustené nehnuteľnosti za symbolicku cenu 1 euro. Kupujúci sa však musel zaviazať k renovácii.