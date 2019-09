Ozbrojená lúpež v luxusnom hoteli v centre Bratislavy: Vystrašená svedkyňa opísala chvíle hrôzy

Išli na istotu! Hostia hotela Carlton na Hviezdoslavovom námestí v centre Starého Mesta prežili v stredu napoludnie poriadny šok.

Luxusný butik švajčiarskej značky Hublot, ktorý je súčasťou hotela, prepadla dvojica zlodejov. Podľa svedkov použili zbraň a z predajne si odniesli exkluzívne hodinky za desiatky tisíc eur.

Turisti si v historickom centre užívali slnečný deň, ktorý narušilo vyčíňanie dvojice maskovaných zlodejov pripomínajúce scénu z akčného filmu. „Bola som akurát v hoteli so svojou skupinou, keď tam vtrhli dvaja muži. Jeden mieril zbraňou a druhý vkladal hodinky do tašky,“ prezradila svedkyňa prepadu.„Recepčná na mňa kývla rukou, aby sme sa skryli,“ doplnila vyplašená svedkyňa. V priestoroch predajne zatiaľ úradovala dvojica, ktorá plienila vitríny s luxusnými hodinkami Hublot, zatiaľ čo na zemi ležala predavačka. Najlacnejší model sa pritom predáva za 7 600 eur, no v butiku mali aj raritné limitované edície v hodnote desiatok tisíc eur.

Netrvalo dlho a z predajne hodiniek Hublot v hoteli Carlton sa vyrútila na Hviezdoslavovo námestie dvojica lupičov s plnými taškami hodiniek, ktorým sa podarilo zmiznúť v uliciach hlavného mesta. Polícia prostredníctvom sociálnej siete potvrdila, že jeden z mužov rozbil sklenené vitríny, odkiaľ zobral zatiaľ neurčený počet hodiniek. „Lúpež sa zaobišla bez zranení. Po neznámych páchateľoch policajti v súčasnosti intenzívne pátrajú,“ informovala polícia. V Bratislave nejde o nič nového. Pred necelými dvomi rokmi došlo k podobnej lúpeži v neďalekom klenotníctve Sheron. To vykradli s pomocou auta, ktorým nabúrali do vchodu.

Podobná lúpež bola v Banskej Bystrici

Lup za zhruba milión korún si v auguste roku 2007 odniesli dvaja ozbrojení zamaskovaní páchatelia z hotela Kaskády pri Sielnici v okrese Zvolen. Páchatelia vtrhli s kuklami na hlavách do vstupnej haly , kde vylomili dve sklené vitríny a odczudzili z nich šperky aj hodinky. Majiteľovi spôsobili škodu vyše milióna slovenských korún.