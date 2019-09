Búrlivý rozvod Mariana a Frederiky Kotlebovcov: Tvrdý boj o synčeka aj výživné!

Bez drámy sa to zrejme nezaobíde. Nový Čas minulý týždeň informoval o rozpade rodiny Mariana (42) a Frederiky (24) Kotlebovcov.

Zdroj z ich blízkosti nám potvrdil, že dvojica už dlhšie nežije v spoločnej domácnosti a manželka dokonca podala žiadosť o rozvod. Šéf ĽSNS jej to však nechce nijako uľahčiť. Nové zistenia ukazujú, že Kotleba nesúhlasí nielen s rozvodom, ale ani s tým, aby súd zveril ich syna Ľudovíta (3) do opatery matky. Hoci je medzi manželmi Kotlebovcami priepastný 18-ročný vekový rozdiel, so svadbou sa celkom poponáhľali.

Už približne dva roky po spoločnom zoznámení sa rozhodli spečatiť svoj medzigeneračný vzťah aj pred Bohom - zosobášili sa v roku 2014 na Sviatok sv. Cyrila a Metoda v malom kostole v Čeríne približne pred päťdesiatimi hosťami. Manželstvo sa však po piatich rokoch rozpadáva a Frederika podala na banskobystrický súd v apríli rozvodové papiere. Kotleba sa proti návrhu svojej stále právoplatnej manželky bráni a odmieta sa s ňou rozísť, čo má namietať aj priamo na súde. V strede búrlivého rozvodu sa však ocitá trojročný syn Ľudovít, ktorého sa ani jeden z manželov nechce vzdať bez boja.

Kto sa postará o dieťa?

Práve spoločný potomok mal byť aj dôvodom Kotlebových častých návštev v Egypte. Frederika sa tam so synom podľa našich informácií zdržiavala celé leto a zvažuje celkové odsťahovanie sa do zahraničia. „Feďa tie rozvodové papiere nestiahne, ona za tým chce urobiť bodku, pretože spolu už polroka nežijú, ale on to celé bagatelizuje. Marian nesúhlasí s tým, aby bolo dieťa zverené do opatery matky. Považuje Frederikin návrh za unáhlený a predčasný krok,“ povedal nám náš zdroj. Naposledy pri príchode z Hurghady Kotleba syna priniesol späť na Slovensko. Frederika okrem zverenia malého Ľudovíta požaduje na syna aj 800-eurové výživné. „Marian s tou sumou pôvodne súhlasil, videl aj ten návrh predtým, ako ho podala, ale teraz s tým má problém. Podľa neho je tá požiadavka neodôvodnená,“ skonštatoval zdroj. Šéf fašistickej ĽSNS má mesačný príjem približne 4 000 eur z poslaneckých funkcií. Nie je jasné, či dostáva ďalšie peniaze zo strany, ktorej je šéfom.

Márna snaha o záchranu?

Kotleba podľa rodinnej známej skúša na poslednú chvíľu všetko hasiť, ako sa dá. „Ona mu tú snahu už neverí. Asi si uvedomil, koľko politických bodov by stratil, keby sa ako veľký kresťan rozviedol. Dovtedy sa im nevenoval, lebo vraj nemal čas, a teraz zrazu Ľudkovi zariadil aj detskú izbu, hoci vie, že sa tam s malým Feďa už nikdy nevráti,“ povedal zdroj. Obaja manželia do krízy bývali v byte v Banskej Bystrici, stále spoločne figurujú aj v katastri. Vo veci už má konať aj sociálka, ktorá by mala preveriť, aké podmienky má malý Ľudovít na výchovu a kde mu bude najlepšie. „S Feďou sa zatiaľ nedokázali spojiť, lebo je dlhodobo v Egypte,“ uzavrel náš zdroj. Keď sa manželia na starostlivosti o syna nedohodnú, rozhodovať by mal súd, ktorý bude posudzovať aj prípadné delenie majetku.

Ako sa vyvíjal ich vzťah

Leto 2011

- Frederiku Pospíšilovú zbili piati mladíci, v prípade sa angažoval aj Kotleba, keď ju zrejme aj spoznal.

5. 7. 2014

- Kotleba si vzal v Čeríne Frederiku za prítomnosti asi 50 hostí.

Apríl 2016

- Manželom Kotlebovcom sa narodil syn Ľudovít, ide o ich jediné dieťa.

Apríl 2019

- Frederika podala na súd žiadosť o rozvod.

11. 6. 2019

- Kotleba cestoval s kamarátkou do Egypta za manželkou.

18. 6. 2019

- Kotleba sa vrátil iba s kamarátkou, na letisku ho vášnivo privítala asistentka.

21. 8. 2019

- Šéfa ĽSNS opäť odfotili pri prílete z Egypta iba so synom. Na letisku ho opäť čakala asistentka.