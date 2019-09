Kočnera poslali do novej basy: Prečo ho presunuli k Zsuzsovej do Nitry?!

Strieda väznice ako ponožky. Obžalovaný podnikateľ Marián Kočner (56) už štvrtýkrát vymenil basu, v ktorej ho držia pre miliónové zmenky Markízy.

Po dvojdňovom súde, keď po prvý raz verejne prehovoril, ho totiž nepresunuli do Leopoldova, kde trávil posledné mesiace, ale nečakane skončil v Nitre. Práve na rovnakom mieste čaká na svoj trest aj ďalšia obvinená a Kočnerova blízka priateľka Alena Zsuzsová (45). Môžu sa stretnúť? V utorok večer sa pri Justičnom paláci v Bratislave rozozvučali húkačky. Po deviatej hodine večer sa zo súdu pohla kolóna vozidiel, ktorú z oblakov istil aj policajný vrtuľník.

To sa obžalovaný Kočner vracal po dvojdňovom pojednávaní v prípade falšovania zmeniek televízie Markíza späť do cely. Nie však do tej, z ktorej do Bratislavy odišiel. Autá väzenskej stráže a polície totiž prekvapivo neeskortovali momentálne najsledovanejšieho slovenského väzňa naspäť do väznice v Leopoldove, ale do basy v Nitre. V rovnakom zariadení, kam teraz presunuli Kočnera, sedí vo väzbe aj jeho blízka priateľka Zsuzsová. Jej advokát Štefan Neszméry hovorí, že ich vzájomné stretnutie je vylúčené. „Môžem vám garantovať, že by museli prekonať veľmi hrubé steny. Je to nemysliteľné,“ povedal.

O Kočnerovom presune sa vraj jeho právnici dozvedeli až na druhý deň ráno. „Stále trváme na našom stanovisku a názore, že pokiaľ bude môj klient vo väzbe v Leopoldove, tak by mali prebiehať hlavné pojednávania v ÚVV Leopoldov. Alebo zastávame naďalej náš návrh, že by z ekonomických dôvodov mal byť Marián Kočner premiestnený do ÚVV v Bratislave, kde s ním aktuálne prebiehajú pojednávania,“ vyhlásil Kočnerov právnik Marek Para.

O premiestnení Kočnera z Leopoldova do Nitry rozhodol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. „To z dôvodu vykonávania vyšetrovacích úkonov v inej trestnej veci, ktorú nebudeme špecifikovať,“ povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (44) obžalovaného podnikateľa premiestnili z dôvodu preventívno-bezpečnostných opatrení.

Presun kvôli Kuciakovi

V utorok na súde dokončil svoju výpoveď z predošlého dňa aj bývalý Kočnerov kamarát a exsiskár Peter Tóth. Jeho výsluch bez prítomnosti novinárov a verejnosti trval päť hodín a podľa právneho zástupcu televízie Markíza Daniela Lipšica mali z neho vyplynúť podozrenia z ďalšej kriminálnej aktivity Mariána Kočnera. „Aj z výpovede Petra Tótha vyplývajú a budú vyplývať aj podozrenia z ďalšej trestnej činnosti, o ktorej sme zatiaľ nepočuli,“ skonštatoval Lipšic. Kočnera mali podľa našich informácií premiestniť v súvislosti s vraždou Jána Ku- ciaka († 27) a jeho snúbenice, v prípade ktorej je obvinený. Oboznamovať by sa tam mal so spisom.

Ako strieda Kočner basy Otvoriť galériu Podnikateľ po novom trávi čas za múrmi tohto zariadenia v meste pod Zoborom. Zdroj: anc

- 28. jún 2018 - nastúpil do väzby v Justičnom paláci v Bratislave

- 2. október 2018 - presunuli ho do Leopoldova

- 27. november 2018 - prevoz do basy v Banskej Bystrici

- 20. december 2018 - sprísnili mu väzbu, eskortovali ho do Leopoldova

- 10. septembra 2019 - presun do Ústavu na výkon väzby v Nitre