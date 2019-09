Vykastrovala ho vlastnými rukami: Žena zviazala svojho manžela a odfaklila mu penis

Mužov penis okamžite dali do ľadu a odovzdali zdravotníckemu personálu.

Prečo Victoria Frabutt (56) najprv svojho muža Jamesa (61) zviazala a následne mu odrezala penis, zatiaľ polícia nevie. Podľa informácií portálu Metro sa tak o prípade vyjadril hlavný detektív Jason Wank.

Newportská polícia bola k udalosti privolaná v utorok o 4. ráno. Muža spolu s jeho penisom urýchlene previezli do nemocnice, kde bol odovzdaný do rúk chirurgom. Aký je jeho aktuálny stav, polícia neprezradila. "," oznámil Wank. "Jeho manželka bola vzatá do väzby a čelí obvineniam z úkladnej kastrácie a únosu. Je zadržaná pod 100 000 dolárovou kauciou, súd sa bude konať v stredu," dodal.