Slovenský spevácky zbor uviazol na letisku v Tokiu, Pellegrini zakročil: Veľké gesto premiéra

Zastupiteľský úrad SR v Tokiu zabezpečil stravu a neskôr aj ubytovanie členom speváckeho zboru Cantica Nova, ktorý pre tajfún Faxai uviazol na tamojšom letisku. Ako ďalej agentúru SITA informoval Úrad vlády SR, ide o 37 mladých ľudí vo veku 15 až 18 rokov a ďalších šesť členov sprievodu.

„Náklady na ubytovanie sa vyšplhali na 18-tisíc eur, predseda vlády SR Peter Pellegrini preto rozhodol, že suma sa uhradí z jeho rezervy," informoval úrad vlády. Premiér tiež súhlasil s tým, aby po členov súboru odletel náš vládny špeciál.

Pre rôzne diplomatické povolenia by však špeciál mohol do Tokia odletieť až 13. septembra, navyše po takomto dlhom lete by posádka musela ďalších 24 hodín oddychovať. „Cesta špeciálom sa teda ukázala ako dlhá a komplikovaná. Do celej akcie sa preto zapojil aj zastupiteľský úrad SR vo Viedni a so spoločnosťou Austrian Airlines vyrokoval pro bono poskytnutie náhradnej prepravy celého spevokolu z Japonska už vo štvrtok, 12. septembra," dodal úrad vlády.

Tokijskou metropolitnou oblasťou sa v pondelok ráno prehnal tajfún Faxai, ktorý narušil dopravu, spôsobil škody a výpadky elektriny. Ako informoval hovorca vlády Jošihide Suga, vyžiadal si tiež jedného mŕtveho. Najmenej 30 ľudí utrpelo v prefektúrach Čiba, Kanagawa a Šizuoka zranenia, píše tlačová agentúra Kyodo. V dôsledku tajfúnu pozastavili prevádzku železníc i metra a tokijské letiská tiež zrušili lety.

Faxai, ktorý sprevádzal silný vietor a prudký dážď, si tiež vyžiadal škody spôsobené padajúcimi stromami či letiacimi predmetmi, povedal Suga. Ako tiež uviedol, bez elektriny skončilo približne 900-tisíc odberateľov.