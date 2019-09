Príbeh, z ktorého sa tisnú slzy do očí: Rodičia Jany prežili holokaust len vďaka statočným Kežmarčanom

Je vďačná za každý deň života. Vo Zvolene si pripomenuli pamiatku obetí holokaustu a rasového násilia čítaním mien deportovaných židovských obyvateľov z mesta a okolia, ako aj mien záchrancov.

Uvedení sú na Múre cti pred židovským cintorínom. Na pietnom akte sa zúčastnila aj Jana Teššerová (71) z Košíc, ktorej rodičov ukrývala a tak zachránila rodina Žihalovcov z Kežmarku. Jana Teššerová sa narodila 3 roky po vojne, počas ktorej prišla takmer o celú rodinu. „Pre mňa tento deň znamená nekonečne veľa. Je to také zadosťučinenie za všetko, čím strádali moji rodičia a ich rodina,“ vraví sympatická pani, ktorá prednáša študentom o holokauste a pokračuje: „Moja mamička pochádzala z 13 detí a preto tam bolo veľmi veľa synovcov a neterí. Počas vojny bola takmer celá rodina vyvraždená v koncentračných táboroch v Osvienčime a Brackenburgu.“

Energická žena spomína na to, že jej rodičia prežili len vďaka rodine Žihalovcov. Boli to pobožní ľudia, katolíci.Na povale bolo seno, nemohli sa ani postaviť. Počas tuhej zimy tam prežili približne pol roka. Keď oslobodili Kežmarok, mala moja maminka len 32 kilogramov. Bola slepá, veľmi chorá, ale prežila, a to je veľmi dôležité, aj keď sa jej depresie stále vracali,“ prezradila Jana Teššerová, ktorá je vďačná, že sa konajú takéto spomienky. „Myslím na rodičov, ale aj na ľudí, ktorí ich zachránili. Dúfam, že na budúci rok sa ich mená objavia na Múre cti,“ nádeja sa Košičanka. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo počas 2. svetovej vojny vyvraždených okolo 6 miliónov Židov.