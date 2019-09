Futbal, klavír či kurz angličtiny? Vyhnite sa najväčšej chybe a zvoľte deťom vhodný krúžok

Začiatkom školského roka asi všetci rodičia riešia tému krúžkov pre deti. Krúžky nie sú pre deti len vyplnením voľného času, ale môžu zásadne ovplyvniť ich vývoj a budúce smerovanie.

Väčšina škôl ponúka žiakom vzdelávacie poukazy, takže voľný čas dieťaťa vás nemusí vôbec nič stáť. Podľa čoho sa však rozhodnúť, kam dieťa prihlásiť? Výber by jednoznačne nemal byť len nutným vyplnením voľného času, ale mal by byť zameraný na zmysluplný rozvoj detskej osobnosti.

Najčastejšou chybou rodičov je, že vyberajú krúžok podľa seba. Určite to myslia dobre, ale nie je správnou cestou nútiť dieťa splniť sen či cieľ, ktorý sa rodičom nepodaril. Erika Faberová, riaditeľka Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera rodičom odporúča, „aby zohľadňovali túžby dieťaťa a najmä jeho osobnostné črty a talenty.“ Zároveň dodáva: „Nezabúdajme, aby dieťa ovládalo svoj deň a jeden deň v týždni malo možnosť voľby, ako ho strávi.“

Toto zvážte pri voľbe

Vek

Za malé dieťa budete musieť rozhodnúť, u staršieho môžete výber ponechať naňho. Nemali by ste ho však nútiť.

Záujmy

Poznáte ho a určite máte vypozorované, k čomu inklinuje. Či sa v domácom prostredí neraz prejavilo tanečne, herecky, spevom, či si zaujato kreslilo, alebo si s určitosťou vybralo hudobný nástroj, na ktorom bude hrať.

Povaha

Berte do úvahy prirodzené správanie a temperament dieťaťa. Introvert bude na hodinách herectva trpieť, hyperaktívne dieťa zo šachového krúžku zrejme aj vylúčia.

Budúcnosť

Zvážte, čo chcete u potomka rozvíjať. Šport je skvelá vec, ale profesionálne sa ním živí málokto. Možno by bolo dobré doplniť ho napríklad cudzím jazykom.

Rovnováha

Dôležité je správne kombinovať umelecké, fyzické a vzdelávacie aktivity. Každé dieťa je iné a nie každému všetko ide. Ale len máloktorá osobnosť je striktne vyhranená jedným smerom.

Vytrvajte

Väčšina detí dnešnej doby zrejme bude tvrdiť, že na žiaden krúžok chodiť nechce. Radšej by boli doma, najlepšie pri monitore počítača. Nemali by ste ustúpiť. Trvajte na tom, že bude tráviť čas aj zmysluplne, ale o to viac sa snažte nájsť niečo, čo bude dieťa baviť.

Komu sa čo hodí

Hudobný odbor

Najobľúbenejšie u detí sú práve hudobné nástroje. Vyhľadávané sú klavír, gitara, flauta a aj bicie nástroje. Ak si dieťa rado dupká do rytmu a zaujíma sa o hudbu, vyskúšajte niektorý z nástrojov. Pre vás je vhodnejší ľahšie dostupný, napríklad flauta, až neskôr klavír či harfa.

Spev

Dá sa prihlásiť na zborové aj individuálne spievanie. Deti ale musia spraviť talentové skúšky, či majú na spev nadanie. Presvedčenie rodičov nemusí stačiť.

Literárno-dramatický odbor

Deti pripravujú rôzne predstavenia či muzikály. Pri takýchto hodinách sa zúročujú všetky umelecké zdatnosti detí a musia prejsť talentovými skúškami.

Výtvarný odbor

Ak si dieťa rado kreslí a máte pocit, že má talent, prihláste ho na výtvarnú. Počas hodín sa naučí pracovať s rôznymi technikami a materiálmi, ako sú tuš, hlina a linoleum.

Tanečná či šport

Na výber je viacero druhov tancov. V začiatkoch je vhodný všeobecný pohybový krúžok, špecializácia sa môže objaviť neskôr. Zo športov je tiež lepšie začať tými, kde je potrebná menšia výbava, ako karate či futbal. Deti menia názory a hokejová výstroj za niekoľko stoviek odložená v skrini vás nepoteší.

Šach, jazyky

Alebo iný vzdelávací krúžok. Tu by ste mali byť opatrní. Je to síce veľmi efektívne trávenie času, ale deti, ktoré školu nemilujú, môže príliš zaťažiť. Nenúťte ich.

Ako spoznať talent?

Erika Faberová, riaditeľka Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera Otvoriť galériu Erika Faberová Zdroj: anc

Objaviť talent dokáže už rodič podľa prejavov dieťaťa v domácom prostredí, kde je maximálne uvoľnené. Niektoré si sústavne tancuje na akúkoľvek hudbu, iné spieva, ďalšiemu spod rúk vychádzajú krásne kresbičky. Ak si rodič nie je istý, či jeho dieťa má vôbec talent, nech navštívi základnú umeleckú školu, tam odborníci posúdia a odporučia vhodné zameranie. Na odhadnutie talentu dieťaťa máme stanovené kritériá, ktorými dokážeme správne určiť mieru talentu a odporučiť ďalší rozvoj.





Krúžok učí organizovať čas

Eva Fischerová, detská psychologička

Každé dieťa má v sebe nejaký talent a k niečomu inklinuje. Je dobré to rozvíjať aj organizovanou formou, pod odborným vedením v kolektíve rovesníkov. Najmä mestské prostredie nebýva celkom bezpečné na také bezhlavé pobehovanie detí. Okrem toho, aj za pomoci vedúcich krúžkov sa dieťa učí organizovať si čas a podriaďovať sa určitej reguly. Určite však nie som za prehustenie krúžkami. Dieťa potrebuje aj svoje voľnočasové neriadené aktivity.

Koľko stoja?

Prieskum Poštovej banky ukázal, že za aktivity mimo školy rodičia platia v priemere 120 eur ročne. Najviac, až 250 eur, za ne nechávajú v Bratislavskom kraji a najmenej, 75 eur v Žilinskom kraji. K tomu si však musíme prirátať aj náklady na dopravu.