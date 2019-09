Zuzana Kubovčíková Šebová cvičí trpezlivosť tvorcov seriálu Horná Dolná: Vydupala si špeciálne podmienky

Zuzana Šebová (37), ktorá sa po narodení syna vrátila pred televízne kamery nielen do seriálu Horná Dolná, ale aj do šou Tvoja tvár znie povedome a občasne aj do relácie Inkognito, zrejme zvláda rodinný manažment na jednotku s hviezdičkou.

Správnemu načasovaniu a starostlivosti o jej synčeka Rudka (1,5) však museli ustúpiť tvorcovia Hornej Dolnej, ktorí nemali na výber a kvôli Šebovej a jej manželovi Michalovi Kubovčíkovi (39), ktorý hrá v rovnakom seriáli, boli nútení robiť v harmonograme nakrúcania poriadne zmeny. Šebová sa len deň pred Vianocami 2017 stala prvýkrát matkou, keď priviedla na svet synčeka Rudka. Herečka sa však na materskej dlho neohriala. Aj keď jej dieťa ešte nemá ani dva roky, Zuzana sa pustila do nakrúcania ďalšej série seriálu televízie Markíza Horná Dolná. Navyše si zavesila na krk aj porotcovanie v šou Tvoja tvár znie povedome, za ktoré zhrabne ako mamička na materskej dovolenke kráľovský balík peňazí. Fotogaléria 10 fotiek v galérii Nezanedbateľná je však aj suma, ktorú Šebová dostane za rolu šenkárky v Hornej Dolnej, kde hrá policajta jej manžel Michal Kubovčík. A práve fakt, že manželia hrajú v rovnakom seriáli, mal spôsobiť príchod ich synčeka na svet problémy. Tým, že sa Kubovčíkovci zdržiavali pred narodením Rudka na pľaci obaja, nová séria musela byť podľa informácií Nového Času upravená podľa požiadaviek herečky. Tá sa totiž chcela na mieste nakrúcania s manželom Michalom striedať, nakoľko sa musel vždy jeden z nich postarať o ich ratolesť. Tvorcom seriálu tak nezostalo nič iné, ako hľadať kompromisy v plánovaní nakrúcania jednotlivých častí tak, aby sa dvojica na pľaci nestretla. „Väčšinou je to tak, že sa na ňom striedajú, nie sú tam v rovnakom čase, aby mohol byť jeden z nich s Rudkom," dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja zo štábu. Na 100 percent to nešlo Markíza však zrejme tiež nevie robiť zázraky a vyhovieť Šebovej sa jej napokon nepodarilo na sto percent.Ako sme sa totiž dozvedeli, harmonogram nakrúcania síce kvôli Zuzane a jej mužovi upravili, ale na pľaci sa predsa len museli stretnúť obaja, a to kvôli spoločným scénam. „Párkrát sa stalo, že museli prísť obaja, a preto si vybavili stráženie. V minulosti to však riešili aj tak, že si syna priviedli priamo na pľac," dodal zdroj z televízie.