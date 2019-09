Výskumník Victor Vescovo má svetové prvenstvo: Ponoril sa do hĺbok všetkých oceánov

Americký dobrodruh a milionár Victor Vescovo (53) je svetovým unikátom. Je prvým človekom, ktorý sa ponoril na najhlbšie miesta všetkých oceánov na svete.

Jeho misia Five Deeps Expedition prebiehala posledných 10 mesiacov. Používal špeciálnu 12-tonovú ponorku Triton 36000/2, ktorej hodnota je 45 miliónov eur. Vitálny dobrodruh a finančník v nej navštívil najhlbšie miesta Tichého, Atlantického, Južného, Indického a Severného ľadového oceánu.

Ako prvý v Molloyskej hlbočine

Jeho poslednou a najaktuálnejšou expedíciou bol ponor v Severnom ľadovom oceáne. Tam 24. augusta klesol do hĺbky 5 550 metrov do Molloyskej hlbočiny, ktorá je najnižším miestom Arktického oceánu. Stal sa vôbec prvým človekom, ktorý sa pozrel na toto miesto. No nejde len o ponory z rozkoše. Za sebou mal tím vedcov, spolu s ktorými vypustili na morské dno viac ako 100 sond. Tie skúmali rôzne údaje oceánu, ako sú slanosť vody, teplota či hĺbka. Okrem toho plavidlo DSSV Pressure Drop, materská loď pre ponorku, taktiež mapuje morské dno.

Preskúmalo vyše 300 000 štvorcových kilometrov. Do roku 2030 by chcel spustiť medzinárodný projekt na zmapovanie celého dna svetového oceánu. Vedci doposiaľ objavili 40 nových druhov organizmov a na všetkých miestach zozbierali vzorky biologického materiálu a vody, ktoré čakajú na analýzu. Victor má za sebou aj najhlbšie zaznamenaný ponor - dostal do hĺbky 10 927 metrov v Mariánskej priekope. Ponoril sa aj k vraku Titanicu. Aj keď sa naďalej bude venovať výskumu oceánov, chcel by prebádať i vesmír.