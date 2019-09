Pikantná fotka najmladšej miliardárky: Kylie Jenner odhodila všetky zábrany aj oblečenie

Foto

Ukázala, že nahota jej nerobí žiaden problém! Miliardárka Kylie Jenner (22) sa vyzliekla pre pánsky magazín Playboy. Každý by si myslel, že to jej partnerovi Travisovi Scottovi (28) bude prekážať, no opak je pravdou. Vyzliekol sa a zapózoval aj on.