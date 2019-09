Vojvodkyňa Kate má v budúcnosti jasno: Prekvapí vás, akým smerom sa vyberie maličký princ Louis

Vojvodkyňa z Cambridgea odhalila v grófstve Surrey svoj záhradný projekt s názvom Návrat do prírody. S pomocou britskej Kráľovskej záhradníckej spoločnosti vytvorila v Záhrade Wisley kút na hranie plný trvaliek, kríkov a stromov, ktorý má v deťoch rozvíjať záujem o prírodu.

Podľa budúcej britskej kráľovnej je z miesta najviac nadšený jej najmladší potomok princ Louis. Ten prejavuje zo všetkých troch potomkov najväčší záujem o rastliny. Kate a William sú presvedčení, že ich najmladší syn bude raz vášnivý záhradník.

"Skúsenosti, ktoré získavame v prvých rokoch života, ovplyvňujú najviac to, kým sa staneme v dospelosti ako ľudia. Ovplyvňujú to, ako sa potom správame v škole, v zamestnaní a v spoločnosti a rozhodne to, ako potom vychovávame svoje vlastné deti. Či už je to sadenie rastlín, objavovanie, kopanie, tvorenie alebo hra, kvalitne strávený čas vonku poskytuje deťom dokonalé prostredie k formovaniu pozitívnych vzťahov s ľuďmi v ich živote a so svetom okolo nich. Ako rodič som si uvedomila, aké je dôležité podporovať vývoj detí vo všetkých oblastiach, a to nielen fyzicky, už od narodenia. Budujeme tak pevné základy pre budúci úspech a šťastie v ich životoch," uviedla vojvodkyňa pri otváraní svojho projektu.

Princ Louis je veľmi bezprostredné a veselé dieťa. Jeho staršia sestra princezná Charlotte je najväčší nezbedník z tria súrodencov. A najstarší princ George, ktorý raz bude britským kráľom, je najserióznejší. Presne ako sa patrí na dediča koruny.