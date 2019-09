Od roku 2022 sa budú zálohovať PET fľaše a plechovky, parlament to odobril

Od roku 2022 sa majú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly.

Vyplýva to z návrhu zákona envirorezortu, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desiatich centov pri plechovkách.

Vstupné náklady na zavedenie systému majú byť na úrovni 80 miliónov eur. Zaviesť zálohovanie nemusia podľa novej legislatívy všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 štvorcových metrov. Ministerstvo však predpokladá, že mnohé menšie obchody časom systém preberú.

Niektoré jednorazové plastové výrobky by mohli byť zakázané

Zo slovenského trhu by mohli zmiznúť niektoré jednorazové plastové výrobky. Odpad, ktorý sa vyzbieral na recykláciu, bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu by malo byť zakázané od roku 2021. Zákaz sa vzťahuje aj na oxodegradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky rozložiteľný a rozkladá sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie.