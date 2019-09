Blondínka rozbehla nevšedný biznis: Keď zistíte, ako zarába, budete sa červenať

Z kozmetičky biznismenka! Sympatická blondínka sa však dala na skutočne unikátne podnikanie.

Mladá Britka Victoria Murphy (25) z Edinburghu sa živila ako kozmetička, no získala aj vysokoškolský diplom ako event manažérka. Victoria sa po promócii rozhodla rozbehnúť netradičný biznis. Založila si firmu na upratovanie. Na tom by nebolo nič výnimočné, keby jej zamestnanci neupratovali v spodnej bielizni, prípadne úplne nahí.

Jej firma Glimmer poskytuje za hodinové sadzby kompletné upratovanie ich bytov alebo domov. Ak by ste si mysleli, že ide o prostitúciu, mýlite sa. „Nechcem svojich zamestnancov dostať do situácie, ktorú by som sama nechcela zažiť. Mám silnú pracovnú morálku. Nie sme eskortný servis. My ponúkame zábavu a flirtovanie. Keď som to občas robievala, veľa som sa nasmiala a nič nechcené sa neudialo,“ vysvetľuje pre The Sun Victoria.

Upratovacia firma ponúka tri druhy služieb. Upratovanie v spodnej bielizni štartuje od 55 libier (62 eur) za hodinu, práca hore bez od 65 libier (73 eur) za hodinu a kompletne nahá upratovačka ku klientovi príde za 75 libier (84 eur) na hodinu. „Nik z môjho personálu zatiaľ nemusel urobiť nič, z čoho by sa necítil komfortne,“ dodáva mladá biznismenka.

Na nedostatok práce sa Victoria sťažovať nemôže. Zatiaľ zamestnáva 15 upratovačov – mužov aj žien. V databáze má firma 20 pravidelných klientov a 15 občasných. „Máme klientov tridsiatnikov, ale aj osemdesiatnikov. Mnohí z nich žijú sami a mnohí sa chcú porozprávať,“ vysvetľuje Victoria.