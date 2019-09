Vodičov čakajú ďalšie zmeny pri Prístavnom moste: Uzavrú výjazd na D1 na Trnavu

V Bratislave uzavrú v stredu podvečer výjazd od Slovnaftskej ulice na diaľnicu D1 smer Trnava.

Zámerom je urýchlenie prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pod Prístavným mostom, ktorá je súčasťou projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Upozorňujú na to hlavné mesto, spoločnosť Zero Bypass Limited, koncesionár projektu bratislavského obchvatu (D4 a R7) a spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby.

Počas uzávery sa bude realizovať výstavba nového výjazdu v smere Slovnaftská - D1 smer Trnava, a taktiež nového pripájača v smere Slovnaftská - D1 smer Petržalka. "Zároveň sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia existujúceho mostného objektu na vetve privádzača v smere D1 Trnava," upozorňuje stavebník. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať novú hydroizoláciu mostovky, nové asfaltové vrstvy, realizáciu nových dilatačných záverov, mostných ríms vrátane zvodidiel, nové vodorovné i zvislé dopravné značenie, zosilnenie mostnej konštrukcie a opravy povrchu betónových vrstiev tak, aby bola predĺžená životnosť mosta. "Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie a otvorenie nových vetiev je naplánované na jar 2020," podotkol stavebník.

Obchádzkové trasy budú vyznačené prenosným dopravným značením po miestnych komunikáciách. Okrem napojenia na diaľnicu po už teraz vyťaženej Gagarinovej ulici magistrát odporúča motoristom obchádzku po Rožňavskej ulici smer Zlaté piesky a D1. "Mrzia nás vzniknuté komplikácie pre niektorých vodičov pravidelne cestujúcich v tomto smere, na druhej strane nás teší, že práce na Prístavnom moste pokračujú podľa plánu, na ktorého konci bude lepšie prepojenie mesta s obchvatom a bezkolízny Prístavný most," uviedlo hlavné mesto na sociálnej sieti.

Začiatkom augusta sprístupnili vodičom nové zjazdy z diaľnice D1 na Slovnaftskú ulicu v Bratislave. Vybudovali ich v rámci prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pod Prístavným mostom. Sprevádzkovaním prvej etapy sa mali postupne začať práce na druhej etape rekonštrukcie križovatky, ktoré sa budú sústreďovať najmä na vetvy Bajkalská - Prístavná, D1 Trnava - Prístavná a Bajkalská - D1 Trnava. Táto etapa by mala trvať približne rok. Po nej príde najťažšia posledná etapa ku koncu budúceho roka, a to rekonštrukcia mosta, ktorý vedie autá z Petržalky do Ružinova.