Zomrel velikán fotografie 20. storočia Robert Frank († 94)

Vo veku 94 rokov zomrel v pondelok v kanadskom meste Inverness v Novom Škótsku jeden z najvplyvnejších fotografov a dokumentaristov 20. storočia Robert Frank. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.

Jeho vizuálne surový a osobne expresívny štýl zohral rozhodujúcu úlohu v zmenách, ktorými prešla dokumentárna fotografia. Frank sa narodil vo Švajčiarsku, no keď mal 23 rokov, emigroval do USA. Jeho najznámejším dielom je kniha The Americans, ktorá obsahuje kolekciu čierno-bielych fotografií zachytávajúcich Frankove cesty po Amerike v 50-tych rokoch.