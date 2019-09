Nový riaditeľ Mestských lesov Bratislava pod paľbou kritiky: Prečo používa služobné auto v súkromí?

Praktiky, ktoré vyvolávajú veľa otázok! Nový riaditeľ mestských lesov (MLB) Matej Dobšovič je vo svojej funkcii len pár mesiacov, už musí čeliť podozreniam z neprofesionality.

Čitateľovi Nového Času sa nepáči, že šéf MLB využíva služobné auto aj na súkromné účely. Opýtali sme sa magistrátu, aký majú názor na používanie áut mestských podnikov v súkromí.

Čitateľ poslal do redakcie Nového Času niekoľko fotografií, na ktorých zachytil služobné vozidlo MLB stojace pred domom, kde býva Matej Dobšovič. Aj keď riaditeľ mestského podniku nemá zákaz používať služobné auto v súkromí, je to v rozpore s transparentnosťou, ktorú prezentuje primátor Matúš Vallo. „Auto mestských lesov je zaparkované pred jeho súkromným domom každý deň, riaditeľ vyváža seba a svoju rodinu za peniaze obyvateľov Bratislavy,“ hnevá sa čitateľ, ktorý si myslí, že primátor by mal pre šéfov mestských podnikov určiť jasné pravidlá, aby sa zbytočne neplytvalo spoločnými financiami. Magistrát tvrdí, že zo strany šéfa MLB Mateja Dobšoviča nejde o zneužívanie právomoci. „Nemáme vedomosť o zneužívaní služobného auta na súkromné účely. Máme informáciu, že riaditeľ Mestských lesov vozidlo niekedy využíva aj po pracovnej dobe, ale v súvislosti s pracovnými povinnosťami,“ uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla .

Chcú zmeniť pravidlá

Podľa hlavného mesta sa nové vedenie Mestských lesov podujalo na prípravu predpisu, ktorým budú upravovať používanie služobných áut. „Ide o zmluvu o poskytnutí služobného motorového vozidla, práve finalizujeme text. Jej platnosť a účinnosť je otázkou dní, zmluva bude zverejnená,“ uzavrel Bubla. Matej Dobšovič sa dostal do vedenia Mestských lesov na základe Vallových výberových konaní koncom júna. Odporcami bola Dobšovičovi vytýkaná najmä jeho neodbornosť, keďže Dobšovič je IT špecialista a nie lesník.

Kto je Matej Dobšovič

Vzdelanie: Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU Bratislava

