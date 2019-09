Žena cestovala na prvé rande viac ako 3 hodiny: Nechutné, čo jej povedal chlapík, keď ju uvidel

Žena cestovala tri a pol hodiny na rande len kvôli tomu, aby si vypočula, že je tučná.

Jade Savage (28) z anglického Peterboroughu sa s mužom, ktorého našla na Tinderi, dohodla na spoločnom rande. Za lístok na vlak minula 104 eur, no keby vedela, čo ju čaká, radšej by zostala doma. Ako informuje zahraničný portál The Sun, chlapík ju privítal veľmi nelichotivo. "No to ma podrž, ty si pribrala," zneli jeho prvé slová.

Jade ho jemne upozornila, že také niečo by na rande dievčaťu hovoriť nemal. "Videla som na ňom, že by najradšej naše stretnutie odvolal, ale dúfala som, že aj tak by sme mohli stráviť pekný večer," priznala sa. Napokon sa vybrali k jeho autu, kde jej muž, ktorý pracuje ako predajca áut, opäť povedal, že pribrala.

"Myslíš si, že som trafený? Musíš ísť naspäť domov, fakt si pribrala!" zneli jeho posledné slová, ktoré jej venoval. Ešte stihol poznamenať, že mu totálne pokazila deň. Jade si z celej veci napokon spravila srandu a na stránke GoFoundMe založila zbierku, aby vyzbierala naspäť peniaze, ktoré investovala do nevydareného rande. "S kamarátkami sme o tom najskôr len žartovali, potom som to fakt spravila," povedala. Čo je ale neuveriteľné, ľudia jej poslali už viac ako 700 eur.