Blamáž na úkor fortunaligistu: Michalovce prehrali proti tímu zo štvrtej ligy

Slovenský pohár (Slovnaft Cup) prišiel v sezóne 2019/2020 o prvého fortunaligistu.

Hráči MFK Zemplín Michalovce nezvládli utorkový zápas 3. kola na pôde Slávie TU Košice, so štvrtoligistom len remizovali 1:1 a napokon "padli" v penaltovom rozstrele. Domáci sa ujali vedenia v úvode stretnutia, no favorit ešte pred prestávkou vyrovnal na 1:1. V ďalšom priebehu stretnutia už Michalovčania nenašli recept na domácu defenzívu a z piatich pokutových kopov premenili iba tri. Keďže Košičania nezaváhali ani raz zo štyroch príležitostí, tešia sa z postupu do 4. kola.

Futbalisti FC Nitra a FK Senica bez väčších problémov postúpili do 4. kola. Tím spod Zobora zvíťazil na pôde TJ Veľké Lovce hladko 7:0, už pred obrátkou mal fortunaligista päťgólový náskok. Po dva zásahy favorita zaznamenali Marek Fábry a Michal Faško, po jednom pridali Dominik Guláš, Nikola Gatarič a striedajúci Jakub Tancík. Seničania nepripustili drámu v Pezinka a domáci PŠC zdolali 6:0 (4:0). K dvojgólovému Sadamovi Sulleymu sa pridali štyria ďalší legionári s jedným zásahom - Frank Castaňeda, Luis Ramirez, Gustavo De Assis a Samson Akinyoola.

Náročnejšiu cestu za postupom mali hráči MFK Ružomberok, ktorí na pôde MŠK Fomat Martin dali v oboch polčasoch po jednom góle - na zásah Jána Masla z 12. minúty nadviazal tesne pred koncom duelu striedajúci Peter Ďungel.

V utorok sa z tímov Fortuna ligy 2019/2020 predstaví AS Trenčín, ktorý od 19.00 h nastúpi v Banskej Bystrici na ihrisku FK Šalková.

Futbal - Slovnaft Cup 2019/2020 - 3. kolo - utorok (hrá sa na jeden zápas):

TJ Veľké Lovce - FC Nitra 0:7 (0:5)

Góly: 28. a 87. Fábry, 43. a 45. Faško (prvý z pok. kopu), 12. Guláš, 24. Gatarič, 76. Tancík

MŠK Fomat Martin - MFK Ružomberok 0:2 (0:1)

Góly: 12. J. Maslo, 90. Ďungel

PŠC Pezinok - FK Senica 0:6 (0:4)

Góly: 37. a 45. Sulley, 4. Ramirez, 40. Castaňeda, 53. De Assis, 80. Akinyoola

Slávia TU Košice - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1), na pokutové kopy: 4:3