Twiinska potvrdila tehotenstvo s Lobotkom: Fotka s veľavravným odkazom!

Danielu Nízlovú čaká nádherné obdobie.

33-ročná kráska zo speváckeho dua Twiins, ktoré tvorí so svojou sestrou Veronikou, sa so svojimi fanúšikmi podelila na Instagrame s radostnou novinou. S jej priateľom Stanislavom Lobotkom (24) k nim totiž priletí bocian. Už dlhšie sa šuškalo o jej prípadnom tehotenstve, avšak až teraz to potvrdila aj samotná Daniela.

Na Instagram pridala zamilovanú fotografiu, na ktorej je jasne vidieť jej tehotenské bruško. K tomu pridala krátky, ale veľavravný komentár. Láska medzi dvojicou vzplanula rýchlosťou blesku. Ešte len pred niekoľkými mesiacmi speváčka potvrdila, že je zadaná, a teraz už oznámila aj tehotenstvo.