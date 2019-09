Mzdy v 2. štvrťroku vzrástli najviac od roku 2008: Kde sa zarába najlepšie?

Hľadáte si prácu alebo uvažujete o zmene zamestnania? Slovenská ekonomika síce rastie čoraz pomalšie, ale platy sa zvyšujú naprieč celým hospodárstvom a naprieč všetkými regiónmi.

V ktorých odvetviach sa mzdy zvyšujú najrýchlejšie a obyvatelia ktorých krajov si polepšili najviac? Platy na Slovensku rastú rýchlejšie, ako sa čakalo. Priemerná mzda v druhom štvrťroku 2019 dosiahla 1 101 eur. Štatistický úrad informoval, že medziročne vzrástla o 9,7 percenta, čo je najviac od začiatku roka 2008. „K dynamickému rastu miezd aj v druhom kvartáli prispel najmä verejný sektor,“ tvrdí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Začiatkom roka sa platy vo verejnej správe zvýšili o 10 percent. To sa pozitívne premietlo do výšky miezd v podstate vo všetkých odvetviach hospodárstva so značným zastúpením štátu. No to nie je jediný faktor.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V máji sa zo zákona zvýšili príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. A svoje urobili aj tzv. 13. platy. „K rýchlemu rastu mzdy prispelo aj sústredenie odmien zamestnancov do druhého kvartálu v dôsledku zavedenia trinásteho platu,“ píše Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií. Nadšenie z rastu miezd zatieňuje údaj o vývoji HDP. Medziročný rast slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku spomalil na dve percentá. To je najmenej od tretieho kvartálu 2013. „Ekonomika šliapla na brzdu ráznejšie, ako sa najprv predpokladalo,“ dodáva analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Porastú ďalej, ale už nie tak rýchlo

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

Mzdy si pripísali najrýchlejší medziročný rast od úvodu roku 2008. A keďže inflácia zásadnejšie nezrýchlila, reálne mzdy si pripísali medziročný rast až na úrovni blízko 14-ročných maxím. Mzdy by mali relatívne dynamicky rásť aj v nasledujúcom období, ťahané nahor najmä verejným sektorom či zvyšovaním minimálnej mzdy. Tempo ich rastu by sa však malo predsa len spomaľovať, pomalší ekonomický rast by mal čoraz viac okresávať pohyblivú zložku miezd.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

V Banskej Bystrici to ešte nezažili

Alexander Ballek, predseda štatistického úradu

V troch krajoch sme zaznamenali nominálny rast nad úroveň 10 percent, a to v Banskobystrickom, Košickom a v Nitrianskom kraji. Pre Banskobystrický región sú to historicky najvyššie medziročné rasty miezd od roku 2005. Košický a Nitriansky kraj mali vyšší rast ako v aktuálnom období len raz, v období pred krízou.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Z Rakúska odišlo 10-tisíc Slovákov

Slovákov pracujúcich v zahraničí ubudlo aj v druhom štvrťroku. Medziročne sa ich počet znížil o 8,7 %. Najviac, zhruba 10 300 našincov z roka na rok odišlo z Rakúska, čo môže súvisieť aj s kontroverzným znížením detských prídavkov pre obyvateľov chudobnejších krajín. Okolo 2,5-tisíca Slovákov ubudlo v Českej republike a v Nemecku.