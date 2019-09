Hrdina zápasu Róbert Boženík poslal víťazný zásah do nemocnice: Otcovi zakázali pozerať zápas!

Nečakaný hrdina! V dôležitom zápase v Budapešti proti Maďarsku ním bol útočník Róbert Boženík (19). Zakončovateľ Žiliny si v 56. min na hranici pokutového územia prebral prihrávku od Lobotku a zabezpečil hosťom cenné tri body.

Gól venoval otcovi, ktorému v nemocnici vzhľadom na jeho stav zakázali súboj sledovať.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Mám obrovskú radosť nielen z gólu, ale aj z víťazstva. Všetci sme dreli od prvej do deväťdesiatej minúty a tento triumf veľmi chutí,“ rozplýval sa po zápase v mixzóne Boženík. „Je to skvelé, ale je to práca celého tímu. Každý išiel na doraz, šmýkal sa, bojoval. Je to víťazstvo nás všetkých. Bolo ťažké, odtrpeli sme si to. Preto táto výhra chutí najviac. Bolo to náročné, pretože sme hrali náročný spôsob hry. Pohybom sme chceli Maďarov dostávať pod tlak, takže to nebolo jednoduché. Som rád, že som sa trénerom takto odvďačil.“ dodal tínedžer v reprezentačnom drese.

Životný gól venoval otcovi. „Keď sme hrali doma s Chorvátskom, môj otec nemohol prísť, pretože je v nemocnici. Gól venujem jemu,“ povzdychol si Boženík, ktorého výkony nadchli aj trénera Pavla Hapala. Kormidelník nášho národného tímu však na tlačovke všetkých prekvapil. „To, že Boženík rozhodne, som vedel už pred zápasom,“ usmieval sa spokojný Hapal. Zároveň čelil aj otázke, či práve derby vo vypätej atmosfére, keď domáci diváci mohutne vypískali slovenskú hymnu, namotivovalo ešte o kúsok viac jeho hráčov. „Nechcem to veľmi rozoberať, viem, že vzťahy sú napäté.“ Slováci sa najbližšie v boji o šampionát stretnú v októbri doma s Walesom. V novembri potom zakončia kvalifikáciu v Chorvátsku a doma s Azerbajdžanom.

Tatko z lôžka: O zápase mi referovali cez SMS!

Počas životného zápasu svojho syna pozeral do stropu. Otec strelca víťazného gólu v kvalifikačnom dueli proti Maďarsku Róberta Boženíka (19) sa zotavuje v žilinskej nemocnici a lekári zakázali sledovať súboj v televízii.

„Kamaráti ma informovali o priebehu. Veľmi som to ale prežíval, skoro som zinfarktoval,“ povedal pre Nový Čas Róbert Boženík st.

Hrdý tatko priznal, že mu počas zápasu bolo ťažko. „Nemohol som tu pozerať televíziu, len som pozeral do stropu, ale dostával som správy,“ prezradil s náznakom úsmevu otec mladého futbalového hrdinu, ktorý bol celý čas v napätí. „Tlak som mal 170, robil som lekárom šoky,“ dodal s úsmevom R. Boženík st.

Po skončení zápasu ho ale čakal ešte ďalší šok. „Okolo pol dvanástej mi zavolala manželka. Povedala mi, že syn venoval gól mne. Prišlo mi to ľúto, že som nemohol zápas sledovať a nemohol tam byť,“ opísal svoje pocity Róbert Boženík st. s tým, že potom mu telefonovali kamaráti a gratulovali mu. „Som na svojho syna veľmi hrdý. Verím, že sa mu bude dariť aj naďalej, že mu zdravie vydrží a budú sa mu zranenia vyhýbať,“ uzavrel dojatý otec hrdinu zápasu.

Róbert Boženík (19)

Narodený: 18. novembra 1999, Terchová

Klub: MŠK Žilina

Číslo: 9

Zápasov v repre: 1

Prezývka: Božo

Vzor: Robert Lewandowski

Záujmy: knihy (Zlata, Djokovič), prechádzky

Prednosť: hra chrbtom k bránke, zakončenie.