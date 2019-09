Zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie. Dezignovaný eurokomisár zo Slovenska Maroš Šefčovič by mal byť zodpovedný za portfólio medziinštitucionálnych vzťahov a strategického výhľadu.

EÚ musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť európske jedinečné sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám. Chce sa zamerať na rovnosť a vytváranie šancí pre všetkých. Považuje za nutné brániť spoločné hodnoty a dodržiavať zásadu právneho štátu. V nasledujúcich piatich rokoch musia všetky európske inštitúcie spoločne úzko spolupracovať na zmierňovaní obáv a vytváraní príležitostí.

Nové kolégium bude mať 8 podpredsedov.

3 výkonní podpredsedovia:

Frans Timmermans (Holandsko) bude koordinovať prácu na Európskom ekologickom dohovore. Zároveň bude riadiť politiku v oblasti zmeny klímy.

Margrethe Vestagerová (Dánsko) bude koordinovať celý program v oblasti iniciatívy „Európa pripravená na digitálny vek“ a zároveň bude komisárkou zodpovednou za hospodársku súťaž.

Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) bude koordinovať prácu na hospodárstve, ktoré pracuje v prospech ľudí, a zároveň bude zastávať funkciu komisára pre finančné služby.

5 ďalšími podpredsedami sa stávajú:

Josep Borrell (Španielsko): dezignovaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie, Silnejšia Európa vo svete;

Věra Jourová (Česká republika): Hodnoty a transparentnosť;

Margaritis Schinas (Grécko): Ochrana nášho európskeho spôsobu života;

Dubravka Šuicová (Chorvátsko): Demokracia a demografia;

Maroš Šefčovič (Slovensko): Medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Maroš Šefčovič k svojej nominácii uviedol: „Fakt, že v novej Európskej komisii by som mal tretíkrát zastávať post jej podpredsedu, považujem nielen za osobné vyznamenanie, ale aj za vyznamenanie pre našu krajinu. Odráža to podľa mňa aj pro-európske smerovanie Slovenska. Na jednej strane som rád, že mám byť pravou rukou Ursuly von der Leyen pre citlivé rokovania s Európskym parlamentom, pre národné parlamenty a pre znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže, osobitne pre bizniz. A zároveň ma teší, že dostávam portfólio, ktoré predstavuje nóvum – strategický výhľad – v rámci ktorého chceme identifikovať dlhodobé mega trendy, od ktorých závisí konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. V mnohom nám na krk dýcha Čína, ale aj Spojené štáty, a preto potrebujeme strategický pohľad s presahom na legislatívu a iné iniciatívy Komisie. Aj preto by som mal politicky zodpovedať za Spoločné výskumné centrum, čo je akýsi mozgový trust Komisie.“ Všetci členovia kolégia v priebehu prvej polovice svojho mandátu navštívia každý členský štát EÚ. Zasadnutia kolégia budú prebiehať bezpapierovo a digitálne a pri vypracúvaní nových právnych predpisov a nariadení bude Komisia uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ (one-in, one-out), aby sa obmedzila byrokracia.

Ďalšími dezignovanými komisármi sú:

Johannes Hahn (Rakúsko) bude zodpovedný za „rozpočet a administratívu“, pričom podliehať bude priamo predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej.

Didier Reynders (Belgicko) bude v rámci novej Komisie zodpovedať za „súdnictvo“ (vrátane problematiky právneho štátu).

Mariya Gabrielová (Bulharsko) sa presunie do oblasti tvorby nových perspektív pre mladú generáciu (portfólio „Inovácie a mládež“).

Stella Kyriakidesová (Cyprus) bude na čele portfólia nazvaného „Zdravie“.

Kadri Simsonová (Estónsko) bude zodpovedať za portfólio „Energetika“.

Jutta Urpilainenová (Fínsko) preberá zodpovednosť za „Medzinárodné partnerstvá“.

Sylvie Goulardová (Francúzsko) ako komisárka pre „vnútorný trh“ bude viesť našu činnosť v oblasti priemyselnej politiky a presadzovať digitálny jednotný trh. Zároveň bude zodpovedať za nové Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír.

László Trócsányi (Maďarsko) bude mať na starosti portfólio „Susedská politika a rozširovanie“.

Phil Hogan (Írsko) bude Komisii poskytovať svoje odborné znalosti v oblasti portfólia „Obchod“.

Paolo Gentiloni (Taliansko) zameria svoje rozsiahle skúsenosti na portfólio nazvané „Hospodárstvo“.

Virginijus Sinkevičius (Litva) bude mať na starosti „Životné prostredie a oceány“.

Nicolas Schmit (Luxembursko) bude odteraz zodpovedať za portfólio „Pracovné miesta“.

Helena Dalliová (Malta) bude mať na starosti portfólio nazvané „Rovnosť“.

Janusz Wojciechowski (Poľsko) bude zodpovedať za portfólio „Poľnohospodárstvo“.

Elisa Ferreirová (Portugalsko) bude zodpovedať za portfólio „Kohézia a reformy“.

Rovana Plumbová (Rumunsko) bude zodpovedať za portfólio „Doprava“.

Janez Lenarčič (Slovinsko) bude zodpovedný za portfólio „Krízové riadenie“.

Ylva Johanssonová (Švédsko) povedie činnosť v oblasti portfólia „Vnútorné záležitosti“.

Ďalším krokom je, že celé kolégium komisárov vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musí schváliť Európsky parlament. Tomu predchádza vypočutie dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s rokovacím poriadkom Parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu.

Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.