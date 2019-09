Namiesto módnej prehliadky uletená párty: Ups, Karin sa odviazala viac ako ostatné, ukázala aj nohavičky!

Na móle sú ako doma! Krásky z Miss leta absolvovali prvú módnu prehliadku, ktorú máme zachytenú na veselom videu plnom farieb.

Fotogaléria 23 fotiek v galérii

Niektoré mali skúsenosti s modelingom už pred súťažou, niektoré čakajú, že sa im otvorí táto cesta až teraz. Pri prehliadke, ktorú si zorganizovali na sústredení v Aqua City Poprad však všetky vyzerali, akoby im žilami prúdila modelingová krv.

Vedia sa predvádzať a je vidieť, že každá z nich je rada stredobodom pozornosti. Zdravé sebavedomie je základom pre každú krásnu ženu. A práve to je to, čo im dodáva šmrnc. Naša finálová desiatka si prehliadku šiat z butiku Nina Busso a topánok z Topankovo poriadne užívala a niektoré dievčatá sa odviazali až natoľko, že ukázali nielen pekný ohoz.

Finalistka Karin sa predviedla v čiernych dlhých šatách. Nerátala však s tým, že keď sa v nich zatočí, odkryje aj to, čo má pod nimi! Dievčatá stále čakajú na vaše hlasy. Do konca druhého kola hlasovania ostáva už len osem dní.

Víťazka Miss leta získa:

- Zapožičanie auta SEAT Arona na pol roka od spoločnosti Autoprofit Galanta v hodnote 3 500 EUR.

- Zájazd do Turecka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 2 500 EUR.

- Poukážku na akékoľvek služby v portfóliu Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 1 000 EUR.

- Originálnu korunku a kolekciu šperkov značky LEFERTY v hodnote 750 EUR.

-Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 400 EUR.

- Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 EUR.

- Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

- Modelingový book od profesionálneho fotografa v hodnote 500 EUR.

Víťaz sms hlasovania získa:

-Pobyt pre dve osoby na tri noci v Hoteli Aphrodite Palace **** Rajecké Teplice v hodnote 810 €.

- Nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk v hodnote 250 €.

- Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 €.

- Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 €.

- Poukážku na služby lekárskej kozmetiky Inštitútu zdravia a krásy FRAIS v hodnote 100 €.