Mamička Jakeš Štumpfová zverejnila horúce zábery z New Yorku: Sexi roky na Broadwayi!

Zaspomínala si na New York! Tanečnica a mama maličkej Izabelky Katka Jakeš Štumpfová (32) si v utorok zaspomínala na dva roky intenzívnej práce a priam svetovej slávy v Amerike.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Dnes už šťastná manželka a matka sa divákom na slovenských obrazovkách vryla do pamäti vďaka súťaži Let´s Dance! Nezostala však len pri nej, v roku 2009 hviezdila rovno na Broadwayi. "V druhej polovici roku 2009 ma čakalo niečo, čo dodnes považujem za jeden z mojich najväčších tanečných úspechov - angažmán na slávnom newyorskom Broadwayi (divadlo Longacre Theatre). Dosiahla som to spolu s mojimi kolegami z austrálskej produkcie Burn the Floor, a boli to pre mňa extrémne silné mesiace," uvádza na Instagrame.

Ako rozpráva ďalej, čakala ju veľká drina, každodenné tréningy a vystúpenia, no aj krásny byt na 35. poschodí v apartmáne na Manhattane. "New York som milovala, a keby sa show nepresúvala na svetové turné, vedela by som si tam predstaviť žiť aj dlhšie. Práve po skončení show na Broadwayi som sa rozhodla vrátiť na Slovensko, pretože som nechcela ťahať večne kufre po hoteloch," spomína Katka. Nevyhýba sa ani tomu, čo by bolo, keby tam nakoniec zostala. "Niekedy si kladiem otázku, čo by sa stalo, keby som sa vtedy po Broadwayi nevrátila na Slovensko. A odpoviem si veľmi jasne: možno by som mala americkú fame, ale nemala by som môjho muža a Izabelku," uzatvára pravdivo Štumpfová.