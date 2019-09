Aké majú Slováci predstavy o dobrom dôchodku? Prieskum odhalil výrazné odlišnosti

Slováci sa chcú na dôchodku venovať najmä vnúčatám a rodine (46 %), svojim záľubám (37 %), starať sa o dom a záhradku (27 %), a tiež cestovať a spoznávať svet (27 %).

Na to, aby mali dôchodok na úrovni a podľa vlastných predstáv, Slováci uviedli, aký by chceli mať ideálny minimálny dôchodkový príjem, ktorý by im umožnil takú starobu, akú by chceli. Ukázal to prieskum agentúry Focus. Prieskum sa uskutočnil výhradne medzi ekonomicky aktívnymi občanmi.

Podľa jeho výsledkov takmer dve tretiny Slovákov majú predstavu o ideálnom dôchodku viac ako 900 eur, z toho 39 % by chcelo dôchodok vo výške 900 až 1300 eur. Jedna štvrtina (24 %) budúcich dôchodcov by si predstavovala ideálny dôchodok vyšší ako 1300 eur.

Odborníci na financie sa zhodujú v tom, že ak chcú mať dnešní aktívne pracujúci ľudia, a zvlášť mladá generácia, vyšší dôchodok, nemôžu sa už spoliehať len na štát a o svoj dôchodok sa musí postarať každý sám. Jednou z možností je pravidelne čo najskôr rozumne investovať. Avšak, ako zdôrazňujú, investovanie nie je silná stránka Slovákov, i keď môže práve z dlhodobého hľadiska priniesť najlepšie zhodnotenie peňazí.

Situácia na Slovensku sa však, podľa finančného experta Maroša Ovčárika zlepšuje. Pomaly rastie počet investujúcich Slovákov. Minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (8 %).

Pozitívny je aj fakt, ktorý potvrdil prieskum, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo, a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok, alebo iné životné sny a plány.