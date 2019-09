Mená podpredsedov Európskej komisie sú známe: Obhájil Šefčovič post aj tretíkrát?

Maroš Šefčovič bude aj v novej Európskej komisii podpredsedom. Na starosti bude mať spoluprácu medzi inštitúciami.

Oznámila to zvolená predsedníčka európskej exekutívy Ursula von der Leyen. Šefčoviča podobne ako ďalších 25 navrhnutých komisárok a komisárov čaká vypočúvanie pred Európskym parlamentom. Ak poslanci za Komisiu ako celok zahlasujú, exekutíva pod vedením von der Leyen sa ujme mandátu 1. novembra. Maroš Šefčovič bol v Komisii Josého Manuela Barrosa komisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti bol v rokoch 2010 - 2014. Tretí raz (2014 - 2019) sa stal podpredsedom EK vedenej Jeanom-Claudom Junckerom zodpovedným za Energetickú úniu.

Ako povedala Ursula von der Leyen, jej tím odráža záujmy juhu aj severu, západných krajín aj východných. Jej tím rozumie Európe a počúva ľudí, čo od Únie očakávajú. Od komisárov očakáva, že nebudú závisieť len od hlavných miest, ale budú navštevovať regióny, kde Európania žijú a pracujú. Okrem Šefčoviča budú podpredsedami napríklad Frans Timmermans (pre Zelenú dohodu), Margarethe Vestager (pre koordináciu digitálnej agendy), Valdis Dombrovskis (ekonomické záležitosti) či Češka Věra Jourová (pre demokratické hodnoty).

Zostavovanie novej Európskej komisie prichádza po májových voľbách do Európskeho parlamentu. O tom, kto obsadí pozíciu predsedu Komisie, rozhodli po niekoľkodňových rokovaniach premiéri a prezidenti EÚ. Von der Leyen bola kompromisom, bývalá nemecká ministerka obrany patrí do frakcie ľudovcov, ktorí majú v europarlamente najviac kresiel. V lete členské štáty navrhli svojich eurokomisárov, cieľom von der Leyen bolo, aby boli v jej komisii rovnomerne zastúpené ženy a muži. V exekutíve bude 13 žien a 14 mužov. Británia svojho zástupcu nenominovala, keďže by Úniu mala opustiť ešte predtým, ako sa Komisia ujme nového mandátu - 31. októbra.

Ursula von der Leyen už v júli predstavila priority - okrem rodovej rovnosti k nim patrí boj proti klimatickým zmenám, posilňovanie demokracie a sociálne trhové hospodárstvo EÚ či líderstvo Únie v kontexte globálnych výziev.