V megakauze vypovedal riaditeľ televízie Settele: Miliónové zmenky označil za falzifikát

Súčasný generálny riaditeľ televízie Markíza Matthias Settele je presvedčený, že miliónové zmenky, ktorých vyplatenia sa domáhal podnikateľ Marian Kočner, sú falzifikátom.

Uviedol to pred senátom Špecializovaného trestného súdu. Settele podľa vlastných slov nastúpil do televízie v roku 2013, o zmenkách sa dozvedel až v roku 2016. „V účtovníctve sme nenašli vôbec nič," zdôraznil.

V popoludňajších hodinách má súd pokračovať vo výsluchu bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha. Jeho výsluch sa začal pred súdom s vylúčením verejnosti už v pondelok, vo večerných hodinách ho však prerušili. Tóth mal pôvodne v tejto veci vypovedať už na konci júla, súdu však vtedy odkázal, že sa pre obavy o svoju bezpečnosť zdržiava v zahraničí.

Pojednávanie sa už druhý deň uskutočňuje za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby. Obžalovaný podnikateľ Marian Kočner je na pojednávaní prítomný, bývalý riaditeľ Markízy Pavol Rusko dal súhlas na pojednávanie v neprítomnosti.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko. Pojednávanie sa na rozdiel od predošlých uskutočňuje v priestoroch bratislavského Ústavu na výkon väzby. Súdu to vzhľadom na bezpečnosť odporučil Zbor väzenskej a justičnej stráže a aj obžalovaný Kočner podmienil svoju prítomnosť zmenou miesta pojednávania. Na prvých šiestich pojednávacích dňoch koncom júla v priestoroch ŠTS v Pezinku sa nezúčastnil. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Kočner požadoval vyplatenie zmeniek. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela ako žalovaný v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia.

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované nikde v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade zmenky v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Znalecké posudky v tomto prípade predložili aj Kočner a Rusko, pravosť zmeniek však podľa Markízy nepreukázali. Spoločnosť takisto pripomína, že podľa Kočnera a Ruska navrhol situáciu okolo kúpy Gamatexu riešiť prostredníctvom zmeniek nebohý právnik Ernest Valko, ktorý vystupoval ako právny poradca Gamatexu. „Valko by sa v roku 2000 poradenstvom pre Gamatex dostal do zjavného konfliktu záujmov, keďže bol podpredsedom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá rozhodovala o licencii v prípade daného sporu," konštatuje Markíza.

Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o ich existencii vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo vinou Silvie Volzovej v zlom stave. O zmenkách tiež nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.