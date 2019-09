Martin Šmahel si servítku pred ústa nedával: Toto sa hejterom bude ťažko čítať

Zašlo to priďaleko! Šikana je dnes veľmi často rozoberanou témou a tento druh agresívneho ubližovania druhým sa zo škôl a ihrísk preniesol aj do virtuálneho sveta, kde zasahuje aj mnohé známe tváre. Svoje o tom vie aj fitnesák Martin Šmahel (36), ktorý kyberšikanu zažíva na vlastnej koži dodnes. A hoci tento problém v minulosti prežíval veľmi citlivo, dnes ostáva nad vecou. Otvorene však priznal, kedy bol nútený kyberšikanu riešiť právne. A nebolo to raz!