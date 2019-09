Môžu sa hanbiť! Pred štadiónom v Budapešti predávali takéto vulgárne protislovenské šály

Pred začiatkom kľúčového zápasu Slovenska s Maďarskom visel veľký otáznik nad tým, komu bude vlastne fandiť sektor hostí.

Podmienkou na vstup do sektora hostí v Groupama Aréne bolo síce slovenské občianstvo, no to majú aj prívrženci tímu DAC Dunajská Streda, ktorí Slovensku rozhodne nefandia.

Zápasy Slovenska s Maďarskom sú vždy plné emócií a konfliktov, či už menších alebo väčších. Zarobené na problém bolo aj v pondelok. Fanúšikovia DAC totiž už niekoľko dní dopredu hlásili, že z drvivej väčšiny vykúpili sektor hostí. „To som teda naozaj zvedavý, ako to tam bude vyzerať. Sektor hostí by mali rozdeliť na dve časti, maďarskú a slovenskú,“ napísal jeden z prívržencov DAC na oficiálnom facebooku SFZ.

„Vstup do slovenskej fanzóny je možný len zo strany parkoviska a len s platným lístkom na zápas a s platným dokladom totožnosti. Pred vstupom do fanzóny budú prebiehať osobné prehliadky,“ reagoval pred zápasom na hrozbu samotný zväz.

„Do slovenskej fanzóny bude vstup možný len v slovenských farbách, resp. neutrálnom oblečení. Osoba vo farbách domáceho tímu, resp. nesúca symboly, nápisy, šály, vlajky domáceho tímu, nebude vpustená do slovenskej fanzóny, resp. do sektoru hostí. Taktiež osoby nesúce klubové symboly, politické symboly, resp. symboliku iných štátov ako SR nebudú vpustené do slovenskej fanzóny,“ dodali predstavitelia SFZ.

Novému Času sa podarilo pred zápasom odfotiť stánok, v ktorom predávali urážlivý šál. Na ňom bol prečiarknutý slovenský znak a nad ním svietil nápis h*ovno.