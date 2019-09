Kapitána Hamšíka teší Boženíkov gól: Bude ho to niečo stáť!

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v pondelňajšom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Budapešti nad Maďarskom 2:1 a priblížili sa k postupu na kontinentálny šampionát z E-skupiny.

Skóre duelu otvoril v 41. minúte Róbert Mak, po prestávke vyrovnal z priameho kopu Dominik Szoboszlai. O triumfe Slovenska napokon rozhodol v 56. minúte Róbert Boženík.

Marek Hamšík (stredopoliar SR, kapitán): "Bol to tímový výkon, na ihrisku sme nechali všetko a získali dôležité tri body do skupiny. Robo Boženík dal víťazný ako pravý útočník, krásne sa otočil a vystrelil k žrdi. Gratulujem mu k prvému gólu k reprezentácii, bude ho to niečo stáť (smiech). Inkasovaný gól nás nepotešil, chceli sme sa tomu vyhnúť. Našťastie sme na to rýchlo zareagovali. V skupine je to pekne zamotané, veľmi dôležitý bude domáci duel s Walesom. Ak ho zvládneme, jednou nohou budeme na Eure."